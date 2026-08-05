Ley de Tierras: cómo se gestó la derrota del Gobierno en las redes

El Gobierno nacional decidió retirar este miércoles el capítulo de la Ley de Tierras incluido en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de advertir que no contaba con los votos suficientes para aprobarlo en el Senado. La marcha atrás llegó después de semanas de creciente rechazo político y de una intensa conversación en redes sociales que, según un informe de Reputación Digital, se mostró mayoritariamente en contra de la iniciativa.

El estudio, elaborado sobre más de 109.000 publicaciones en X, Facebook, Instagram, medios digitales y programas de radio y televisión entre el 6 de julio y el 5 de agosto, concluyó que la percepción sobre el proyecto fue ampliamente negativa y que el oficialismo enfrentó un escenario cada vez más adverso a medida que se acercaba la votación.

Uno de los principales hallazgos del relevamiento es que la conversación estuvo marcada por un fuerte predominio de mensajes negativos. De los casi 46.000 posteos clasificados por sentimiento, el 69% expresó una valoración negativa frente al 21% positiva, con un Índice de Sentimiento Neto (ISN) de -48,5. Además, la plataforma donde se concentró la discusión fue X, responsable del 85% del total de las menciones analizadas.

La extranjerización concentró las críticas

Entre todos los ejes analizados, el concepto de extranjerización de la tierra fue el que reunió el mayor volumen de publicaciones y el peor nivel de aceptación. Según las conclusiones del estudio, la discusión quedó rápidamente asociada a la defensa de la soberanía nacional y del control sobre recursos estratégicos como el agua, las zonas de frontera y las áreas con potencial minero.

Paradójicamente, el único concepto con saldo claramente positivo fue el de "soberanía", que registró un ISN de +45,6 y se convirtió en el eje alrededor del cual se ordenó buena parte del debate público. La consigna vinculó la defensa del territorio con otros temas de fuerte carga simbólica, como Malvinas, y terminó desplazando el foco de la discusión técnica sobre el proyecto de ley.

El escenario que finalmente terminó imponiéndose

Antes de la sesión, Reputación Digital había planteado tres escenarios posibles. Uno de ellos contemplaba que el capítulo referido a la Ley de Tierras fuera retirado o rechazado mientras el resto del proyecto avanzaba, una alternativa que describía como un fuerte revés político para el Gobierno. Finalmente, esa fue la salida elegida por el oficialismo. Ante la falta de respaldo suficiente en el Senado, decidió retirar el capítulo para evitar una derrota en el recinto.