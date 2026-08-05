Yanina Latorre reveló un dato desconocido sobre la ruptura de Luck Ra y La Joaqui: "Él empezó a ver..."

La separación de Luck Ra y La Joaqui sorprendió a todos. Una de las parejas más reconocidas del medio artístico en la actualidad se acabó oficialmente pocos días atrás, luego de que ambos subieran a sus respectivas redes sociales una carta alusiva. Esto, sin embargo, no aplacó los rumores y dio lugar al surgimiento de otros, como por ejemplo la posible existencia de una tercera en discordia.

Para dar mayor claridad al asunto, al margen de las versiones oficiales, Yanina Latorre comentó en vivo por El Observador todo lo que sabe sobre el caso: desde cómo se encuentran ambos tras el anuncio, hasta algunas de las cosas que habrían generado que el cordobés le pidiera un corte a la marplatense.

La Joaqui y Luck Ra se separaron en agosto de este año.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la ruptura de Luck Ra y La Joaqui?

En primer medida, comentó cuál es la situación de ambos hoy por hoy: "La Joaqui está viviendo un momento del orto, está muy deprimida. (LuckRa) Tiene pánico a la cancelación porque lo están hateando mucho". Además, expuso: "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta".

Tras todo esto, la conductora explicó qué fue lo que empezó a atentar contra el vínculo: "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar". A su vez, habló del famoso viaje de la ruptura: "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. (...) Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla".

"Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", concluyó.