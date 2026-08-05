Estas son las líneas de colectivos con más reclamos del AMBA

Las denuncias de los usuarios contra los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzaron su nivel más alto de los últimos años. Los datos oficiales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), analizados por Chequeado, muestran que se registraron 34.182 reclamos, un promedio cercano a 94 por día.

El relevamiento correspondiente a 2023, último período oficial de relevamiento, también permitió identificar cuáles fueron las líneas con más denuncias y cuáles concentraron la mayor cantidad de reclamos en relación con el número de pasajeros transportados.

Entre los motivos más frecuentes de las presentaciones figuran no respetar las paradas, la conducción imprudente, las demoras por falta de frecuencia, el trato desconsiderado hacia los pasajeros y el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Ranking: cuáles son las líneas de colectivos con la mayor cantidad de reclamos

Si se considera la cantidad total de denuncias, la línea 57 lideró el ranking con 1064 reclamos durante 2025. En segundo lugar quedó la línea 55, con 986 denuncias, mientras que la línea 60 ocupó el tercer puesto con 985 presentaciones ante la CNRT.

Sin embargo, el escenario cambia cuando se analiza la cantidad de reclamos en función del volumen de pasajeros transportados. En ese caso, la línea 55 aparece como la más denunciada, seguida por la línea 194 y la línea 56. La línea 57, que encabeza el listado por cantidad absoluta de denuncias, pasa al cuarto lugar al ponderar la cantidad de usuarios que utiliza ese servicio.

El análisis de ambas variables muestra que tres se repiten entre las más cuestionadas: la 55, la 57 y la 194. En estos casos, el motivo predominante fue que las unidades no se detuvieron en las paradas para levantar pasajeros.

En una entrevista con Radio Nacional, Ignacio Ferreiro, coordinador de Datos de Chequeado, explicó que los reclamos más habituales de los usuarios se relacionan con el incumplimiento de las paradas, el maltrato a los pasajeros y la conducción imprudente por parte de los choferes.

Quienes deseen presentar una denuncia por el funcionamiento de los servicios de transporte bajo jurisdicción nacional pueden hacerlo a través del portal de la CNRT, donde también es posible realizar consultas y seguir el estado de los reclamos.