El inaudito pedido de Flavio Briatore que sacude el actual formato de la Fórmula 1: "En todos los GPs"

Desde sus primeros pasos en la Fórmula 1, Flavio Briatore siempre fue un nombre de peso por el paddock, especialmente después de haber sido el encargado de guiar a Michael Schumacher y Fernando Alonso hacia sus primeros campeonatos del mundo. No obstante, el Crashgate del GP de Singapur 2008 lo alejó de la máxima categoría, a tal punto que su regreso se dio recién a mediados del 2024 como salvavidas de Alpine.

Para ese momento, la escudería francesa atravesaba una crisis interna en su cúpula directiva que se había trasladado a los resultados, lo que hizo que el Grupo Renault busque al italiano para revivir al equipo. Sin dudas, la evolución de Alpine fue favorable si se mira su presente en la actual temporada, aunque Briatore no solo presta atención a lo que sucede en la base de Enstone, sino también al futuro de la misma competencia.

Y es que en una reciente entrevista con The Race, el asesor de Alpine advirtió que el formato tradicional de la F1 está en decadencia y advirtió que la modalidad sprint debería tener un mayor protagonismo en el futuro próximo. “Creo que necesitamos las carreras sprints. Si dependiera de mí, las tendríamos en todos los grandes premios, porque necesitamos ofrecer algo más al espectador”, comenzó el empresario.

Sin dudas, se trata de una opinión que divide las aguas entre los más conservadores y las nuevas generaciones de fanáticos, que no encuentran mucho entretenimiento en la progresión de cada equipo con las prácticas libres. “No hacemos nada por el público, porque la mañana del viernes es puramente técnica. Los pilotos dan dos vueltas, vuelven a boxes y la gente en el circuito no ve nada”, reflexionó Briatore sobre la falta de espectáculo.

De ahí que el italiano considere que debería haber 24 sprints en el campeonato, una por cada fecha, de manera tal que la F1 pase a tener el mismo sistema de competición que está vigente en la F2. “Después del sábado por la mañana tienes la clasificación y se acabó, vas a la carrera. Con la sprint al menos pasas a tener dos carreras, dos salidas, y el piloto está corriendo por un objetivo. No está pilotando solo para los ingenieros”, cerró.

Las sprints de la F1 2026