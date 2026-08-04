Flavio Briatore le da esperanzas a la renovación de Franco Colapinto: el piloto que no está en su radar para 2027

El italiano estaría a favor de la continuidad de la dupla actual.

Durante las últimas semanas, uno de los temas de conversación por el paddock ha sido cómo será el mercado de pilotos durante el receso por el verano europeo, semanas que suelen ser claves en la definición de la grilla de la Fórmula 1 para el año siguiente. En este sentido, una de las dudas se encuentra en el segundo asiento de Alpine, puesto que Franco Colapinto solo tiene contrato hasta fin de año y necesita renovar para 2027.

El buen rendimiento que mostró el piloto argentino puntuando en seis de once carreras disputadas hizo pensar que la renovación se realizaría fácilmente, pero la firma sigue sin estamparse. A eso se sumaron los rumores sobre el supuesto interés de la escudería francesa por darle una temporada de despedida a Fernando Alonso, quien se consagró en dos ocasiones con el equipo de Enstone en los tiempos de Renault.

Por si fuera poco, el piloto español mantiene una muy buena relación con Flavio Briatore, aunque eso no significa que el italiano esté pensando en sumarlo a su proyecto, sobre todo considerando el presente del asturiano en Aston Martin. Y es que Alonso es la carta principal de la escudería británica, ahora comandada por Adrian Newey, por lo que el asesor de Alpine dejó claro que no tiene planes de ficharlo.

“Fernando corre en Aston Martin. Parece que Aston Martin dio un buen paso adelante con las mejoras en Hungría respecto del inicio de esta temporada y Fernando está muy contento allí”, afirmó en una reciente entrevista con RacingNews365. Si bien el equipo inglés había tenido un inicio de temporada difícil, la segunda versión del AMR26 presentada en Budapest ha evidenciado una mejora que podría mantener al español en la estructura para 2027.

De esta manera, el italiano dejó a un lado cualquier chance de fichar al bicampeón del mundo, al menos mientras tenga acuerdo vigente con la base de Silverstone, donde podría llegar a disputar su última temporada en la Fórmula 1. “Por el momento, no hay nada más que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de esta temporada, seguirá siéndolo”, zanjó “Il Padrino”.

Alonso todavía no ha confirmado su renovación para 2027.

¿Se retira Alonso?

A sus 44 años, Fernando Alonso es el piloto más longevo de la Fórmula 1, sin mencionar que cumplirá 45 el próximo 29 de julio. Ahora bien, el español termina su contrato con Aston Martin a fin de año y no ha habido señales de una renovación hasta el momento, a lo que se suma que ha tenido su primer hijo en marzo con la periodista Melissa Jiménez, algo que podría marcar el final de su carrera en el automovilismo para dedicarse a ser un padre más presente.