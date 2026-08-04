Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 4 de agosto

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Si andás con un pálpito y querés saber cuánto puede rendir, esta data te sirve: en la Quiniela, acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. Es decir, si le metés $100, te volvés con $700.

Los apostadores que la tienen clara saben que jugar 1 cifra es de las jugadas que más rinde. Así que ya sabés: si tenés un número en la cabeza, jugale sin miedo y que la suerte te acompañe.