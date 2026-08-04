Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 4 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
¿Soñaste con la guita? Jugale a la última cifra y cobrá 7 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con un pálpito y querés saber cuánto puede rendir, esta data te sirve: en la Quiniela, acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. Es decir, si le metés $100, te volvés con $700.
Los apostadores que la tienen clara saben que jugar 1 cifra es de las jugadas que más rinde. Así que ya sabés: si tenés un número en la cabeza, jugale sin miedo y que la suerte te acompañe.
Hace 19 minutos
¡Último pálpito del día! La Nocturna llega a las 21:00 con toda la magia
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día con broche de oro, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es el momento perfecto para que los apostadores le den una última chance a la suerte y jueguen ese número que tienen en la cabeza. Si tenés un pálpito, ¡no lo dudes y jugale a la Nocturna!
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