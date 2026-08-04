Lejos de la Fórmula 1: el inesperado anuncio del piloto que fue reemplazado por Franco Colapinto en Williams

El argentino corrió nueve fechas con Williams.

Después de haber participado de la FP1 en Silverstone, Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 para el GP de Italia 2024 como reemplazante de Logan Sargeant, quien había protagonizado muchos accidentes en aquella temporada. Tal es así que Williams ya estaba a punto de quedarse sin repuestos cuando todavía quedaban nueve fechas por delante, lo que motivó la desvinculación del estadounidense para darle una oportunidad al pilarense.

Inmediatamente, el piloto argentino causó furor en la máxima categoría, sobre todo tras haber puntuado en Bakú y Austin, mientras que del otro lado Sargeant caía en el olvido y se alejaba cada vez más de la competencia. De hecho, apenas unos meses después de su salida de Williams, el norteamericano se dedicó a correr en el IMSA SportsCar Championship, certamen para sport prototipos y gran turismos y que incluye algunas carreras de resistencia.

Tal fue el alejamiento de Logan que incluso llegó a declarar que no extraña competir en la F1, una modalidad que lo tiene sin cuidado, aunque eso no quita que le hayan quedado algunas amistades del paddock. Así pudo apreciarse en las redes sociales a partir de un posteo que publicó el piloto junto a su pareja anunciando su casamiento, una publicación que alcanzó miles de likes en Instagram y que incluyó la reacción de algunos protagonistas de la Fórmula 1.

“¡Para siempre con mi mejor amigo!”, escribió Riley Whittall, la prometida de Sargeant, quien recibió varias felicitaciones de pilotos como Oscar Piastri y Alex Albon, su excompañero de Williams. El tailandés simplemente comentó unos emojis de corazones para celebrar el compromiso, mientras que el australiano le escribió “Felicitaciones”, además de otros likes de pilotos que pasaron o están actualmente en el certamen.

Entre ellos, uno de los que no pasó desapercibido fue Colapinto, que también le dio like a la publicación, aunque no se animó a escribirle nada a la feliz pareja, misma vía que tomaron otros como Guanyu Zhou o Nyck De Vries. Por otra parte, algunos de los medios más reconocidos del mundo del automovilismo también aprovecharon para hacer presencia y dejar un mensaje y hasta la cuenta oficial del GP de México dejó su comentario: “¡Muchas felicidades!”.

La foto del anuncio del casamiento de Sargeant.

El posible regreso a Williams

Si bien actualmente representa a Alpine, lo cierto es que Colapinto no dejó de ser completamente un piloto de Williams, ya que las negociaciones a finales del 2024 se sellaron con una cesión por cinco temporadas. Como resultado de esto, el argentino podría llegar a tener una segunda etapa en la escudería británica cuando la cesión culmine en 2030, aunque existe la posibilidad de volver antes si se libera un asiento en Grove y el equipo galo no le renueva su contrato para 2027.