Sargeant corrió una temporada y media con Williams.

Cuando solamente quedaban nueve fechas en el calendario del 2024, Williams sorprendió al anunciar que Logan Sargeant, quien había formado parte del equipo desde 2023, iba a ser reemplazado. Para ese entonces, el norteamericano ya sabía que no iba a continuar en la Fórmula 1 debido al fichaje de Carlos Sainz, aunque su salida antes de tiempo permitió que se dé el debut de Franco Colapinto para el GP de Italia, en Monza.

Desde entonces, el estadounidense desapareció del mapa en la máxima categoría, mientras que el argentino se mantuvo en la lucha por ganarse un asiento, que finalmente se dio con su arribo a Alpine en enero del 2025. Lejos de la F1, Sargeant disfruta compitiendo en el IMSA SportsCar Championship, el cual incluye varias carreras de resistencia en su calendario, algo que supuso un aire nuevo para el piloto.

Así lo manifestó Logan en una reciente entrevista con Motorsport-Total, en la que apuntó contra la F1, un certamen que simplemente dejó de parecerle interesante. “Estoy bastante insensibilizado frente a la Fórmula 1. Creo que esa es la palabra adecuada. Me cansé de la Fórmula 1”, afirmó el estadounidense, que señaló que no tenía ganas de continuar en la competencia ni le interesa hablar de cómo se dio su salida de Williams.

“Al final, simplemente ya no tenía ganas de estar allí, después de ver cómo trabajaban algunos equipos”, lanzó antes de referirse a cómo cambió su vida desde que decidió dar un paso al costado. “Los últimos dos años los pasé relajándome en la playa. Disfruté del tiempo con mis amigos y mi familia. Fue agradable desconectar un poco. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con ellos”, agregó.

Por otra parte, Sargeant se refirió a lo que significa competir en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC): “Ahora estoy contento de haber hecho el cambio a otra categoría. En el WEC hay un ambiente más agradable, un ambiente más relajado, en el que todos trabajan juntos por el mismo objetivo”. Cabe mencionar que el estadounidense podría volver a encontrarse en un futuro con Max Verstappen, quien estaría cada vez más cerca de abandonar la F1 para sumarse a los certámenes de resistencia.

Sargeant corre para Ford en el WEC.

El presente de Doohan, el otro desplazado por Colapinto

Al igual que Sargeant, Jack Doohan fue reemplazado en Alpine por Franco Colapinto, aunque el australiano mantuvo sus esperanzas de volver a la F1. De hecho, tras su desvinculación con la escudería francesa, el oceánico se sumó a Haas como piloto de reserva, a la vez que compite en la European Le Mans Series bajo la modalidad LMP2 con Nielsen Racing.