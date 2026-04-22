Ayrton Senna no quería ir a Williams: se reveló un dilema contractual que pudo haber cambiado la historia

Senna solo disputó tres carreras con Williams.

El GP de San Marino 1994 es una fecha oscura para la Fórmula 1 por los fallecimientos que hubo durante ese fin de semana en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari. El sábado, el austriaco Roland Ratzenberger falleció en el acto tras chocar contra el muro durante la clasificación después de haberse saltado la curva Villeneuve, algo que frenó la acción en la pista y dejó conmocionados a los pilotos, entre ellos Ayrton Senna, otra de las víctimas de aquella fecha.

Para esta temporada, el expiloto brasileño había firmado contrato con Williams después de seis años con McLaren, aunque su plan inicial no era sumarse al equipo inglés, sino representar a Ferrari. Así lo dio a conocer Jean Todt, quien fue director de la escudería italiana entre 1993 y 2008 y había sido contratado con el fin de devolverle la antigua gloria al “Cavallino Rampante”, que no se consagraba desde 1979 con Jody Scheckter.

“Ferrari no tenía ningún éxito y estaban deseando encontrar a alguien que pudiera asumir el cargo”, comentó el francés en una reciente entrevista con el podcast High Performance. Fueron meses de conversaciones hasta que se decidió a tomar el mando de Ferrari, aunque una de sus condiciones fue tener libertad para escoger los pilotos de cara a 1995: “Tras largas conversaciones, el primer piloto de ensueño del que hablé fue Ayrton Senna”.

Las ganas de contar con la leyenda brasileña era tal que hubo una reunión entre el dirigente y el piloto durante el GP de Italia 1993, ocasión en la que se habló de la incorporación del tricampeón al equipo de Maranello. El problema era que Senna quería ingresar a la escudería italiana para 1994, año que Todt tenía cubierto con otros dos pilotos, que no se animaba a despedir en sus primeros meses en el cargo.

“Quería venir, pero quería hacerlo en 1994, y en 1994 ya teníamos un contrato con Gerhard Berger y Jean Alesi, así que le dije que en 1994 no sería posible”, reveló el francés. A eso se suma que en Ferrari querían estar preparados para recibir a un campeón de la talla de Senna, pero al brasileño poco le importaba eso y la situación contractual, tanto que respondió que los contratos no eran importantes en la F1, según relató el empresario.

Entre esperar un año posiblemente fuera de competencia o sumarse a la sede de Grove, Senna eligió la segunda opción. “Quería llegar en 1994. Por eso se fue a Williams. Así que después de ese 1994 seguíamos teniendo los mismos pilotos, pero estábamos reconstruyendo el equipo”, añadió Todt, que continuó con su vida sabiendo que la historia de la leyenda de Brasil podría haber sido distinta en Ferrari.

Senna falleció por el desprendimiento de la suspensión del Williams.

Los récords de Senna que nadie superó

A más de 30 años desde su fallecimiento, Ayrton Senna todavía ostenta algunos récords en la Fórmula 1, aunque un par de ellos son compartidos con otros pilotos de renombre. Tal es así que el brasileño es el piloto con más poles consecutivas (8) junto con Max Verstappen, más poles consecutivas en un mismo GP (7) y el piloto con más victorias consecutivas en mismo GP con sus cinco triunfo en Mónaco entre 1989 y 1993, récord que comparte con Lewis Hamiton, quien ganó cinco veces el GP de España entre 2017 y 2021.