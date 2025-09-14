Los tres históricos pilotos de la Fórmula 1 que son ídolos para Franco Colapinto: "Héroes"

Colapinto eligió a tres históricos para compartir una cena.

Tras haber quedado en el decimoséptimo lugar en el GP de Italia en la fecha pasada, Franco Colapinto se encuentra a la espera del Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú el próximo fin de semana. Con una semana libre en la Fórmula 1, el pilarense regresó a Inglaterra para trabajar en la sede de Enstone de cara al próximo fin de semana, a la vez que empieza a dibujarse su futuro para la siguiente temporada.

Entre varias responsabilidades que tuvo con Alpine, el piloto argentino encontró un hueco en su agenda para tener una entrevista con la prensa oficial de la F1, donde se habló de varios factores que influyeron en su carrera deportiva. Durante la conversación, a Colapinto le preguntaron por tres figuras históricas de la máxima categoría con las que le gustaría compartir una cena y la respuesta llegó de manera inmediata.

Sin dar lugar a dudas, el pilarense nombró a Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton, tres leyendas que dominaron la Fórmula 1 en distintas eras. “Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño”, agregó “Fran”, que reflexionó acerca del vínculo emocional que tuvo con estos pilotos durante su infancia.

“Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas. Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento. Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte”, agregó Colapinto. Cabe mencionar que los elegidos por el piloto de 22 años señala a los símbolos del automovilismo argentino y brasileño, además del máximo campeón de la era contemporánea, con quien tiene la dicha de compartir pista en la actualidad.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Tras el GP de Italia, solamente quedan ocho carreras por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que atraviesa una semana de descanso antes de la disputa de la decimoséptima fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.

El argentino todavía no renovó con Alpine para 2026.