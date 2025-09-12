Colapinto es un hincha apasionado de Boca.

A pesar de que su pasión se encuentra en el automovilismo, Franco Colapinto es un reconocido amante del fútbol y, especialmente, de Boca Juniors, el club de sus amores que incluso ha llevado al ámbito de la Fórmula 1. En reiteradas ocasiones, el pilarense ha nombrado al cuadro xeneize en los fan fest, entrevistas y conversaciones con sus colegas del paddock, entre las que se destaca la invitación a Oscar Piastri a hacerse hincha del equipo de La Ribera.

Si bien su actividad no le permite ver al “Xeneize” en la cancha, el piloto argentino sigue todos los partidos y lleva su camiseta a todos lados, algo que le dio la idea a un fiel seguidor para hacerle un regalo hecho a su medida. Y es que el diseñador Manuel Feito creó un casco personalizado para Colapinto con una base blanca y los colores de Boca en forma de detalles de líneas y flechas, además del infaltable escudo del club.

Ahora bien, Feito buscaba que el casco sea único, por lo que pensó la manera de que tenga un peso especial y ahí fue cuando surgió la idea de incluir el autógrafo de Martín Palermo, uno de los ídolos del “Azul y Oro”. “Mi primer deseo fue homenajear a Franco, con un casco de Boca que es el club del que es fanático. Por el hecho de hacer un casco de Boca me aparece el nombre de Martín Palermo como goleador y un referente máximo del club”, contó el autor en declaraciones rescatadas por Perfil.

“El Titán” no se negó a la petición de Feito y aceptó escribirle un mensaje al piloto de Alpine. “A Franco. Muchos éxistos”, escribió Palermo junto a su autógrafo. Claro que Colapinto se encuentra demasiado lejos ahora como para recibir el obsequio, puesto que está en Inglaterra con los preparativos para el Gran Premio de Azerbaiyán, motivo por el que fue su padre quien agradeció en las redes y sería el encargado de hacerle llegar el casco.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Tras el GP de Italia, solamente quedan ocho carreras por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que tendrá una semana de descanso antes de la disputa de la decimoséptima fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.

El casco con la firma de Martín Palermo.