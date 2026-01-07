Receta perfecta para el verano 2026: helados de palito caseros y fáciles

El helado de palito es una opción ideal para estos tiempos.

Los helados de palito son una de las opciones más prácticas y refrescantes para disfrutar durante el verano, especialmente en los días de mucho calor. Prepararlos de manera casera es sencillo, no requiere técnicas complicadas ni grandes inversiones de tiempo, y permite resolver rápidamente un antojo dulce y frío. Además, son ideales para tener siempre listos en el freezer y recurrir a ellos como un postre o merienda fresca.

Con pocos ingredientes y moldes simples -o incluso recipientes reciclados- se pueden preparar en minutos y dejar congelar sin mayores cuidados. Aprovechar esta facilidad invita a animarse a hacerlos seguido, ya que se adaptan perfectamente al ritmo del verano y a la necesidad de comidas livianas y refrescantes.

Otro punto a favor es la enorme variedad de sabores que se pueden lograr, lo que los convierte en una opción versátil para todos los paladares. Desde combinaciones frutales y jugos naturales hasta versiones cremosas, con chocolate, yogurt o leche vegetal, las posibilidades son casi infinitas.

Receta de helados de frutilla y banana

Ingredientes

2 tazas de frutillas

1 banana madura

Jugo de ½ limón

Agua o jugo natural, cantidad necesaria

Preparación

Lavar las frutillas y quitarles el cabito. Licuar las frutillas con la banana y el jugo de limón. Agregar apenas agua o jugo si hace falta para lograr una mezcla fluida. Volcar en moldes para helados y llevar al freezer por al menos 4 horas.

Helado de palito frutal.

Receta de helado de palito de naranja y zanahoria

Ingredientes

2 tazas de jugo de naranja natural

1 zanahoria chica rallada

1 cucharada de miel o azúcar (opcional)

Preparación

Licuar el jugo de naranja con la zanahoria rallada hasta integrar bien. Endulzar si se desea. Colocar en moldes, insertar los palitos y freezar hasta que estén firmes.

Helado de palito de chocolate.

Receta de helado de palito cremoso de chocolate

Ingredientes

250 ml de leche

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de cacao amargo

3 cucharadas de azúcar

Preparación