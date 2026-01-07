EN VIVO
Receta perfecta para el verano 2026: helados de palito caseros y fáciles

Los helados de palito caseros son una opción rápida y simple para disfrutar en verano. Se trata de una preparación perfecta para hacer con niños.

07 de enero, 2026 | 17.47

Los helados de palito son una de las opciones más prácticas y refrescantes para disfrutar durante el verano, especialmente en los días de mucho calor. Prepararlos de manera casera es sencillo, no requiere técnicas complicadas ni grandes inversiones de tiempo, y permite resolver rápidamente un antojo dulce y frío. Además, son ideales para tener siempre listos en el freezer y recurrir a ellos como un postre o merienda fresca.

Con pocos ingredientes y moldes simples -o incluso recipientes reciclados- se pueden preparar en minutos y dejar congelar sin mayores cuidados. Aprovechar esta facilidad invita a animarse a hacerlos seguido, ya que se adaptan perfectamente al ritmo del verano y a la necesidad de comidas livianas y refrescantes.

Otro punto a favor es la enorme variedad de sabores que se pueden lograr, lo que los convierte en una opción versátil para todos los paladares. Desde combinaciones frutales y jugos naturales hasta versiones cremosas, con chocolate, yogurt o leche vegetal, las posibilidades son casi infinitas. 

Receta de helados de frutilla y banana

Ingredientes

  • 2 tazas de frutillas

  • 1 banana madura

  • Jugo de ½ limón

  • Agua o jugo natural, cantidad necesaria

Preparación

  1. Lavar las frutillas y quitarles el cabito.

  2. Licuar las frutillas con la banana y el jugo de limón.

  3. Agregar apenas agua o jugo si hace falta para lograr una mezcla fluida.

  4. Volcar en moldes para helados y llevar al freezer por al menos 4 horas.

Helado de palito frutal.

Receta de helado de palito de naranja y zanahoria

Ingredientes

  • 2 tazas de jugo de naranja natural

  • 1 zanahoria chica rallada

  • 1 cucharada de miel o azúcar (opcional)

Preparación

  1. Licuar el jugo de naranja con la zanahoria rallada hasta integrar bien.

  2. Endulzar si se desea.

  3. Colocar en moldes, insertar los palitos y freezar hasta que estén firmes.

Helado de palito de chocolate.

Receta de helado de palito cremoso de chocolate

Ingredientes

  • 250 ml de leche

  • 200 ml de crema de leche

  • 2 cucharadas de cacao amargo

  • 3 cucharadas de azúcar

Preparación

  1. Mezclar la leche con la crema, el cacao y el azúcar hasta disolver bien.

  2. Volcar en moldes para paletas y llevar al freezer mínimo 5 horas.

