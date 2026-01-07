Receta perfecta para el verano 2026: helados de palito caseros y fáciles

Los helados de palito son una de las opciones más prácticas y refrescantes para disfrutar durante el verano, especialmente en los días de mucho calor. Prepararlos de manera casera es sencillo, no requiere técnicas complicadas ni grandes inversiones de tiempo, y permite resolver rápidamente un antojo dulce y frío. Además, son ideales para tener siempre listos en el freezer y recurrir a ellos como un postre o merienda fresca.
Con pocos ingredientes y moldes simples -o incluso recipientes reciclados- se pueden preparar en minutos y dejar congelar sin mayores cuidados. Aprovechar esta facilidad invita a animarse a hacerlos seguido, ya que se adaptan perfectamente al ritmo del verano y a la necesidad de comidas livianas y refrescantes.
Otro punto a favor es la enorme variedad de sabores que se pueden lograr, lo que los convierte en una opción versátil para todos los paladares. Desde combinaciones frutales y jugos naturales hasta versiones cremosas, con chocolate, yogurt o leche vegetal, las posibilidades son casi infinitas.
Receta de helados de frutilla y banana
Ingredientes
-
2 tazas de frutillas
-
1 banana madura
-
Jugo de ½ limón
-
Agua o jugo natural, cantidad necesaria
Preparación
-
Lavar las frutillas y quitarles el cabito.
-
Licuar las frutillas con la banana y el jugo de limón.
-
Agregar apenas agua o jugo si hace falta para lograr una mezcla fluida.
-
Volcar en moldes para helados y llevar al freezer por al menos 4 horas.
Receta de helado de palito de naranja y zanahoria
Ingredientes
-
2 tazas de jugo de naranja natural
-
1 zanahoria chica rallada
-
1 cucharada de miel o azúcar (opcional)
Preparación
-
Licuar el jugo de naranja con la zanahoria rallada hasta integrar bien.
-
Endulzar si se desea.
-
Colocar en moldes, insertar los palitos y freezar hasta que estén firmes.
Receta de helado de palito cremoso de chocolate
Ingredientes
-
250 ml de leche
-
200 ml de crema de leche
-
2 cucharadas de cacao amargo
-
3 cucharadas de azúcar
Preparación
-
Mezclar la leche con la crema, el cacao y el azúcar hasta disolver bien.
-
Volcar en moldes para paletas y llevar al freezer mínimo 5 horas.