Cómo prender, apagar y reiniciar tu iPhone: 6 formas diferentes

Aunque usar un iPhone suele ser intuitivo, apagar, encender o reiniciar el dispositivo no siempre es tan obvio —sobre todo cuando el teléfono no responde o tiene problemas de sistema—.

Apple ofrece varias formas de realizar estas acciones dependiendo del modelo y de la situación (por ejemplo, si la pantalla está congelada o el botón no responde). En esta guía repasamos todas las formas disponibles para prender, apagar y reiniciar tu iPhone, desde los métodos básicos hasta los forzados, para que siempre tengas una solución a mano.

1. Cómo prender tu iPhone

Modelos con Face ID

Mantené presionado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple.

Modelos con botón de inicio

Presioná y mantené el botón superior o lateral hasta ver el logo de Apple.

En ambos casos, una vez que aparece el logo, el iPhone empezará el proceso de encendido.

2. Cómo apagar tu iPhone desde la pantalla

Mantené presionado el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen al mismo tiempo. Aparecerá el control deslizante “Deslizar para apagar”. Deslizá para apagar el dispositivo.

Este método funciona en iPhones con y sin botón de inicio recientes.

3. Cómo apagar tu iPhone desde Ajustes

Abrí Ajustes. Entrá a General. Bajá hasta encontrar Apagar y tocá esa opción. Arrastrá el control deslizante para apagar.

Este método sirve incluso si los botones físicos tienen problemas, siempre que la pantalla funcione correctamente.

4. Reiniciar el iPhone

Reiniciar es útil para solucionar errores menores sin perder datos:

Modelos con Face ID o botón lateral : mantené presionados los botones de volumen y el lateral > “Deslizar para apagar”.

Apagá el iPhone y luego volvé a encenderlo manteniendo presionado el botón lateral.

5. Forzar el reinicio (cuando no responde)

Si el iPhone está congelado o no responde:

iPhone 8 y posteriores (incluidos los con Face ID):

Presioná y soltá rápidamente Subir volumen. Presioná y soltá rápidamente Bajar volumen. Mantené presionado el botón lateral hasta ver el logo de Apple.

Este método fuerza un reinicio sin borrar datos.

6. Qué hacer si no se enciende o no responde

Cargá el iPhone al menos 15–30 minutos y probá prenderlo nuevamente.

Conectalo a una computadora con iTunes/Finder y verificá si es posible restaurarlo o usar el modo recuperación.

Si ninguna opción funciona, puede ser un problema de hardware y conviene acudir a soporte técnico.

Consejos finales