Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Durante las últimas semanas, el futuro de Franco Colapinto fue uno de los temas de conversación en la Fórmula 1, especialmente tras los polémicos dichos de Flavio Briatore en la previa al GP de Países Bajos. En aquella oportunidad, el asesor de Alpine planteó que quizá fue un error subir al pilarense al A525 debido a la falta de resultados, lo cual obtuvo como respuesta un brillante rendimiento del joven de 22 años en dicha carrera.

Si bien el piloto argentino no logró colocarse en la zona de puntos en Zandvoort, terminó decimoprimero por delante de Pierre Gasly, a quien también superó este domingo en el GP de Italia. Ahora bien, el fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza también marcó la renovación de francés, que extendió su contrato hasta finales del 2028, es decir, por dos temporadas más que se agregan a su contrato inicial, que culminaba el próximo año.

Como consecuencia de la renovación del piloto galo, las preguntas sobre qué sucederá con el pilarense no se hicieron esperar, en especial tras el buen rendimiento que mostró en Zandvoort y en Monza con el monoplaza que tiene. Tanto es así que Briatore no le escapó a las consultas acerca del futuro del segundo asiento de Alpine para la siguiente temporada y dio una fecha estimativa en la que se tomará una decisión al respecto.

“Para el segundo asiento, quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, afirmó el asesor de la escudería francesa en una entrevista con Sky Sports durante el GP de Italia. De esta manera, la espera se estiraría al menos hasta el Gran Premio de Las Vegas, que sería la quinta fecha luego de la cita en Monza y está programada para el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.

Basándonos en las declaraciones del empresario italiano, se puede concluir que las próximas fechas serán clave para el futuro de Colapinto en la máxima categoría, sobre todo porque Alpine tiene a Paul Aron como alternativa en el banco. Eso sí, el estonio desaprovechó su práctica libre en Monza al protagonizar un trompo en la FP1 y quedar último con el peor tiempo de los entrenamientos.

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el decimoséptimo lugar en el GP de Italia, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú entre los días 19 y 21 de septiembre. En dicho circuito, el argentino sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 el año pasado con Williams al terminar en el noveno lugar delante de Alex Albon.