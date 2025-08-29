¿Chau Colapinto? Briatore le soltó la mano y lanzó una feroz crítica al piloto argentino

La alarmante frase de Briatore sobre Colapinto en la Fórmula 1: "No era el momento"

Flavio Briatore lanzó una lapidaria frase para Franco Colapinto con respecto a su futuro en la Fórmula 1. El reconocido directivo italiano analizó el rendimiento del joven representante de la escudería Alpine y no se guardó nada. Es que no sólo hizo foco en el piloto que culminó en el puesto 18 de la primera práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos, sino también en el auto que utiliza en una temporada en la que todavía no sumó puntos.

En diálogo con la prensa este viernes 29 de agosto, Briatore adelantó que "tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte". De esta manera, dejó en claro cuál es su opinión acerca del pilarense que afronta un nuevo GP en la máxima categoría del automovilismo. Para colmo, la jornada no arrancó de la mejor manera este fin de semana en suelo neerlandés más allá de que en el segundo entrenamiento terminó en el noveno lugar.

La fuerte frase de Briatore sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

"No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... quizás le pusimos demasiada presión", agregó Briatore en conferencia y además sostuvo que "se le escapó algo en la gestión con el argentino y no sabe qué pasará en el futuro".

Por otro lado, con respecto al monoplaza utilizado por el argentino en Alpine lanzó que "es muy difícil lidiar con él ya que es muy pesado y rápido para un joven piloto en la Fórmula 1. A su vez, lo comparó con Kimi Antonelli por su desempeño en Mercedes y esbozó que "está sometido a demasiada presión, tenemos que tenerlo en cuenta porque son seres humanos y niños de entre 19 y 23 años".

Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del viernes en el GP de Países Bajos

Desde Williams le respondieron con todo a Briatore

Quien rápidamente salió al cruce tras las declaraciones del italiano fue James Vowles, jefe de Williams que le dio la oportunidad a Franco Colapinto para hacer su debut en el equipo. "Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto. No se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez de Franco en Silverstone en 2004, pensaba que era su única oportunidad de estar ahí y mi mensaje fue que no tenía nada que ver con los tiempos por vuelta, sino de que se relaje y disfrute el momento. Dio una actuación sobresaliente", esbozó el directivo.

El cronograma completo del GP de Países Bajos para Franco Colapinto

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7:30 a 8:30 horas.

Práctica Libre 2: 11:00 a 12:00 horas.

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6:30 a 7:30 horas.

Clasificación: 10:00 a 11:00 horas.

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 a 12:00 horas.

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.