Colapinto volverá a correr este fin de semana en Zandvoort.

Después de casi un mes de espera, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Países Bajos en el marco de la decimoquinta fecha de la temporada. Allí, uno de los pilotos con mayor cantidad de público a favor es Max Verstappen, el neerlandés que es el actual campeón de la máxima categoría con cuatro títulos, pero entre los considerados locales también se encuentra Franco Colapinto.

Y es que antes de su llegada a la F1, el piloto argentino pasó varios años en el Circuito de Zandvoort como segundo hogar, ya que tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2 corrió con equipos de Países Bajos. Ya en 2020, Colapinto disputó su segunda temporada en la Fórmula Renault con MP Motorsport, cuya sede se encuentra en Oudenbosch, a unos 125 kilómetros del trazado en el que consiguió un sexto lugar y un podio en el tercer puesto en aquella temporada.

Para 2022, el pilarense debutó en la F3 con Van Amersfoort Racing, cuya sede se encuentra en Zeewolde y también le dio otra alegría a Franco con un nuevo podio en la carrera principal, aunque no llegó a los puntos en la sprint. Si bien Colapinto no volvió a competir en Zandvoort después de ese año, se mantuvo en los equipos neerlandeses hasta su salto a la máxima categoría en la temporada pasada.

Luego de un año con Van Amersfoort Racing, “Fran” volvió a MP Motorsport para correr una temporada más en F3 antes de pasar a la F2, donde cosechó su primera victoria de la categoría en la sprint de Ímola. Tantos fueron los años que pasó el argentino en Países Bajos que es considerado uno más por el público local, mientras que él mismo también reconoce que se siente identificado y feliz cada vez que visita Zandvoort.

“Los Países Bajos son un lugar muy querido para mí, ya que pasé la mayor parte de mi carrera juvenil manejando para equipos neerlandeses: Van Amersfoort Racing y MP Motorsport. Me gusta mucho Zandvoort como circuito. De hecho, hice pruebas allí a principio de este año con el equipo en el coche 2023 durante nuestro programa TPC, uno de mis primeros con Alpine”, recordó Franco en la antesala al Gran Premio de Países Bajos.

El podio fue el mejor resultado de Colapinto en F3 2022.

