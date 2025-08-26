Colapinto todavía no sumó puntos en la F1 2025.

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 del año pasado se dio en el GP de Italia, justo una fecha después del Gran Premio de Países Bajos, por lo que no tuvo la oportunidad de correr en el trazado neerlandés en la máxima categoría. A pesar de ello, el pilarense sí ha estado presente en el Circuito de Zandvoort para otras competencias en su camino a la F1, como lo son la Fórmula Renault y la Fórmula 3.

La primera visita a la pista de Países Bajos se dio en la Eurocopa de Fórmula Renault 2020, cuando el piloto argentino estaba bajo el ala de MP Motorsport. En aquella oportunidad, Franco escaló del noveno al sexto lugar en la sprint, pero lo más interesante llegó en la carrera del domingo, en la que aprovechó algunos abandonos para subir del sexto puesto inicial a ocupar el último escalón del podio en la tercera posición.

Para 2022, el pilarense se había pasado a Van Amersfoort Racing en su debut en la Fórmula 3, en la que también tuvo notables resultados en la visita a Zandvoort. En el marco de la penúltima fecha, Colapinto se encontró con un decimotercer lugar en la sprint, por lo que quedó fuera de los puntos, pero un nuevo podio salvó su fin de semana al finalizar tercero en la carrera principal.

En el año siguiente, el Circuito de Zandvoort no formó parte del calendario de Fórmula 3 con los regresos de Melbourne y Mónaco, mientras que en la temporada pasada tampoco estuvo en la Fórmula 2. De esta manera, el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana será el reencuentro de “Fran” con el trazado neerlandés después de tres años, aunque el argentino contará con las tres prácticas libres para acostumbrarse nuevamente a la pista.

Cabe mencionar que la cita en Zandvoort representa el regreso de la máxima categoría después de casi un mes de inactividad por el receso del verano europeo, por lo que será importante tomar ritmo en las sesiones antes de la clasificación y carrera. Por otra parte, Colapinto necesita sumar sus primeros puntos en Alpine para mantener su asiento para la siguiente temporada, por lo que una buena qualy será clave para el pilarense.

El podio fue el mejor resultado de Colapinto en F3 2022.

F1: ¿A qué hora se corre el GP de Países Bajos?

Luego de casi un mes de espera, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se realizará en el Circuito de Zandvoort. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimoquinta fecha del campeonato: