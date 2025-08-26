El anuncio de última hora que tranquiliza a Franco Colapinto en la Fórmula 1 para 2026

El gran anuncio de última hora en la Fórmula 1 que beneficia a Franco Colapinto.

La Fórmula 1 tuvo un anuncio oficial de última hora que tranquiliza a Franco Colapinto, el piloto argentino de sólo 22 años de Alpine. La máxima categoría del automovilismo mundial tendrá una nueva escudería en el 2026, nada menos que Cadillac, por lo que dicho equipo ya presentó a sus corredores titulares para iniciar la siguiente campaña allá por marzo próximo, con el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Los elegidos por el mencionado equipo fueron nada menos que Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, quienes justamente eran dos supuestos candidatos a reemplazar a "Fran" en el conjunto francés, si es que al ex Williams no le va bien en lo que resta de la vigente temporada. Con el finlandés y el mexicano ya confirmados en otra escuadra, esta noticia significa sin dudas un gran alivio para el joven pilarense en el segundo asiento rosa por el momento.

Con el galo Pierre Gasly asegurado en la primera butaca de Alpine, por ahora el australiano Jack Doohan y el estonio Paul Aron corren por detrás de la consideración de Colapinto en la escudería liderada por el histórico asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore. Sin Bottas ni "Checo" Pérez ya en el horizonte, por estas horas al menos el bonaerense trabaja con tranquilidad para las últimas carreras del 2025, aunque su sitio en el segundo monoplaza francés no está asegurado ni mucho menos y dependerá de sus resultados la continuidad allí para acompañar a Gasly.

¿Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1, con Colapinto?

Mientras tanto, "Colapa" se entrena para intentar mejorar en su próximo desafío: el GP de Países Bajos 2025 en el autódromo de Zandvoort, el domingo 31 de agosto desde las 10 horas de Argentina. Con ensayos de fuerza en general, en el cuello en particular, muchas horas en el simulador y el diálogo permanente con los ingenieros, el piloto argentino y su compañero galo intentarán empezar a sacar del pozo a Alpine, que sigue último en la Copa de Constructores.

