El elogio de la Fórmula 1 para Franco Colapinto: "Es evidente"

Colapinto suma ocho fechas con Alpine en la F1 2025.

Después de casi un mes de espera desde el GP de Hungría, la Fórmula 1 comienza a preparar los motores para el regreso del campeonato, que se dará este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos. Con el fin de generar expectativa de cara a la cita en el Circuito de Zandvoort, las redes sociales de la máxima categoría estuvieron muy activas en los últimos días e incluso se hizo un análisis del rendimiento de cada piloto en lo que va de la temporada.

A través de su cuenta de Instagram, la F1 subió un carrusel de imágenes con unas palabras dedicadas a cada uno de los competidores, con el objetivo de refrescarles la memoria a los usuarios de lo acontecido hasta el momento en el campeonato. “Conozca la parrilla y su panorama para el resto de la temporada 2025”, escribieron en la descripción del posteo, aunque lo interesante está en cada imagen, que guarda un análisis del rendimiento individual de los pilotos.

Fue ahí donde sorprendió el rasgo que destacó la máxima categoría de Franco Colapinto, quien tuvo un debut tardío con Alpine en el GP de Ímola en la séptima fecha y hasta el momento no ha logrado sumar puntos en la tabla. De ahí que el futuro del pilarense tienda de un hilo, sobre todo con la discusión que se da en relación con su continuidad en Alpine para 2026, motivo por el que el cumplido de la F1 llega en un momento justo.

“Tras su participación en nueve carreras con Williams en 2024, Franco Colapinto volvió a incorporarse a un equipo a mitad de temporada, esta vez ocupando el segundo asiento de Alpine en lugar de Jack Doohan. Si bien hasta ahora no ha logrado puntuar, su velocidad natural es evidente, sin alejarse nunca de su compañero Pierre Gasly. Intentará convertir su experiencia en puntos para consolidar su posición en la parrilla de 2026”, escribieron desde la Fórmula 1, destacando uno de los aspectos más importantes de todo piloto.

Y es que la velocidad es clave en la F1 y es evidente que Colapinto tuvo inconvenientes que escapan a sus capacidades, como los problemas de equipo o el pobre rendimiento del A525. Pero además, el posteo mencionó su cercanía con su compañero de equipo, uno de los requisitos que había solicitado la escudería francesa al momento de suplir a Doohan, quien se mantuvo más alejado que cerca del piloto galo.

El posteo de la F1 para Franco Colapinto.

El mensaje de la F1 para Gasly

Así como Franco Colapinto fue analizado por la Fórmula 1, Pierre Gasly también fue reconocido por la máxima categoría, que mencionó sus resultados en la temporada y remarcó la importancia que tiene para Alpine: “A pesar de los problemas con el rendimiento del monoplaza, Gasly continúa trabajando como un líder para el equipo, extrayendo su potencial y mirando adelante hacia las nuevas regulaciones del 2026”.