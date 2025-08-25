El intenso entrenamiento al que se sometió Franco Colapinto durante sus vacaciones de la Fórmula 1

Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana.

Tras la fatídica carrera en el GP de Hungría, Franco Colapinto participó de los test de los neumáticos de Pirelli para la siguiente temporada de la Fórmula 1 antes de tener sus vacaciones por el parate de la competencia. Durante sus días libres, el pilarense estuvo en España, donde practicó ciclismo y jugó al pádel con Bizzarap, Fernando Belasteguín –leyenda del pádel argentino– y el DJ Álvaro Conde, además de pasear en yate por Ibiza.

Ahora bien, lejos de ser unas vacaciones relajadas al 100%, el piloto argentino se pasó gran parte de su tiempo libre entrenando para mantenerse en forma de cara al regreso de la máxima categoría, que será el próximo fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. De hecho, Franco se mostró muy ansioso en las redes sociales con la vuelta a la competencia, algo que dejó ver este sábado con su más reciente publicación en las redes.

En su cuenta de Instagram, el pilarense subió varias fotos de lo que fueron sus días libres y escribió: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras, dale locoooo”. Ahora bien, entre todo el contenido del posteo, lo que no pasó desapercibido fue un video en el que se lo ve elongar mientras su cabeza es sostenida por un arnés para la cabeza atado a una cinta elástica para entrenar el cuello.

Dicho ejercicio es clave para reforzar el cuello, que debe ser capaz de soportar la fuerza G que se produce dentro del monoplaza al competir en la máxima categoría, donde las altas velocidades pueden llevar a lesiones con las desaceleraciones y las curvas rápidas si uno no está bien entrenado. La imagen del cuello del piloto de Alpine resultó llamativa incluso para sus amigos, que no dudaron en comentar el posteo.

“Entrena ese cuello, pa”, escribió Bizzarrap. Por su parte, Belasteguín, quien ha formado un fuerte vínculo con Colapinto e incluso lo alojó en su casa durante unas semanas meses atrás, se atrevió a lanzar una broma: “Naaaaaa! @francolapinto, el ejercicio del cuello era con @bizarrap agarrando la cuerda. Ese era el video, papaaaaaa!”.

Colapinto llevó su mate a todos lados en sus vacaciones.

La clave de Colapinto en la segunda parte del campeonato

La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el Circuito de Zandvoort, otro viejo conocido de Franco Colapinto. Ahora bien, el argentino no tiene garantizado su asiento para 2026, por lo que el principal objetivo en la pista neerlandesa será lograr sus primeros puntos con Alpine y salir del cero que mantiene desde su regreso a la máxima categoría en Ímola.