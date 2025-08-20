Colapinto es el único sin puntos en competencia.

A pesar del fichaje de Franco Colapinto, quien se hizo con el otrora asiento de Jack Doohan a partir del GP de Ímola, Alpine no encuentra el rumbo para recuperar terreno en la Fórmula 1. Tal es así que el equipo marcha último en la tabla de constructores con 20 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly, a una distancia de 15 unidades de Haas, la escudería estadounidense que marcha novena en el campeonato.

Claro que es un resultado que Flavio Briatore se esperaba de antemano, ya que el motor de Renault tiene un déficit de rendimiento en relación con la competencia, lo que hizo que todos los esfuerzos se centren en el diseño del A525. Sin embargo, el monoplaza está lejos de los resultados que se esperaban, lo que evidencia errores en la construcción del diseño, lo que ha llevado al equipo a buscar a un profesional con más experiencia en el campo.

El elegido para ocupar el cargo ha sido Oliver Bray, un ingeniero proveniente de McLaren, el equipo que actualmente domina la máxima categoría con el MCL39 que ha puesto en jaque al poderío de Red Bull. Con ocho años de experiencia en la F1, Bray se desarrolló en el sector de diseño mecánico, el mismo que ocupará ahora en el equipo de Enstone, aunque con la responsabilidad de ser el líder.

Así lo comunicó el ingeniero a través de su cuenta de LinkedIn: “Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”. Sin dar lugar a la espera, Bray ya se encuentra en su rol dentro de la estructura de Alpine, donde se espera que pueda aportar mejoras al monoplaza que lleven a una evolución en el coche de Colapinto, aunque se trate de ajustes menores.

Y es que se sabe que el foco de la escudería francesa está puesto en el desarrollo del próximo monoplaza, que tendrá un nuevo diseño basado en la nueva normativa técnica que entrará en vigor en 2026. Para esa temporada, la F1 pasará a usar motores sin MGU-H, además de que se eliminará el DRS por el Modo Override y se incluirá un sistema de aerodinámica activa, que hará móviles los alerones delanteros, que actualmente son fijos.

Alpine necesita repuntar en el campeonato lo antes posible.

Otro fichaje que beneficia a Colapinto

En los últimos meses, hubo rumores que vincularon a Valtteri Bottas con Alpine como posible reemplazante de Franco Colapinto, algo que fue admitido por Toto Wolff pero negado por Flavio Briatore. Sin embargo, ahora no parece haber lugar para las dudas, puesto que RacingNews365 adelantó que el piloto finlandés llegó a un acuerdo con Cadillac para volver a la Fórmula 1 en 2026, aunque todavía resta que se haga el anuncio oficial.