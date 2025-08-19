Entre los peores de la historia en F1: el riesgo que corre Alpine y podría manchar a Colapinto

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Luego de un buen debut en la Fórmula 1 con Williams en las últimas nueve citas de la temporada pasada, Franco Colapinto fue cedido a Alpine a inicios de enero para continuar con su desarrollo y tener la posibilidad de volver a la máxima categoría. La oportunidad no tardó en llegar, puesto que Flavio Briatore impulso la salida de Jack Doohan tras el GP de Miami, lo que le permitió al pilarense su retorno para la séptima fecha en Ímola.

Con el piloto argentino, la escudería francesa esperaba sumar más puntos para escalar en la tabla de constructores, pero hasta ahora ha sido solamente Pierre Gasly el que logró el objetivo de terminar entre los diez primeros en algunas carreras. Como resultados, Alpine se encuentra en el fondo de la tabla con 20 puntos, conseguidos todos por el piloto galo, una marca que pone al equipo de Enstone en una posición peligrosa en la historia de la F1.

Y es que con el actual sistema de puntos, Alpine es el mejor peor de los últimos años, superando los 12 puntos de Haas en 2023, aunque con un rendimiento más bajo si se lo compara con la era anterior. Antes de que se cambie el sistema de puntos por última vez, Toro Rosso había sido el mejor peor de la máxima categoría en la temporada 2009, en la que logró sumar ocho puntos con la dupla de Sébastien Buemi y Sébastien Bourdais.

Ahora bien, la comparación con el equipo de Colapinto viene por el hecho de que Toro Rosso, actualmente Racing Bulls, habría tenido una mayor cantidad de puntos con el sistema actual de la competencia. De hecho, la escudería de Faenza habría ganado un total de 29 unidades si sumaban los diez primeros como sucede ahora y no solo los mejores ocho como sucedió hasta 2009.

Otro factor que influyó en el equipo italiano en sus resultados fue la capacidad de sumar con sus dos pilotos, algo que por ahora es una cuenta pendiente en la sede de Enstone. Doohan fue reemplazado justamente por su falta de rendimiento, pero Franco tampoco ha logrado el cometido de terminar entre los diez primeros, algo que podría manchar su carrera si Alpine termina en el fondo de la tabla y con un registro peor que el de Toro Rosso hace más de diez años.

Alpine solamente ha sumado con Gasly en esta temporada.

La delicada situación de Alpine en la Copa de Constructores 2025

Tras el GP de Hungría, Alpine perdió terreno en la tabla de constructores al ser uno de los tres equipos que no lograron sumar en Budapest. De hecho, el equipo galo se mantiene último con 20 puntos, seguido de Haas con 35, lo que evidencia una diferencia de 15 unidades. Ahora bien, delante del equipo estadounidense, se alejaron Racing Bulls y Sauber, que tienen 45 y 51 puntos, respectivamente.