El inesperado dardo a Francia de Franco Colapinto ante la mirada de Gasly: "Robaron"

Gasly y Colapinto se quedaron unos días más en Budapest.

La cita en Budapest marcó el cierre de la primera mitad de la temporada, lo que representa el momento ideal para que los pilotos se tomen unas merecidas vacaciones para recargar energías de cara a la segunda parte del campeonato de Fórmula 1. Ahora bien, Alpine fue uno de los equipos que se quedó unos días más en la sede del GP de Hungría para realizar los test de Pirelli, algo en lo que participaron tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly, además de Paul Aron.

Fue durante esos primeros días del receso cuando el piloto argentino participó de un peculiar juego organizado por Alpine con el francés, en el que se sorteaban unos hipotéticos destinos para vacacionar. Dispuestos en tres recipientes había unos papelitos con lugares, actividades y compañeros para pasar las semanas libres y a Franco le salió como destino Bora Bora, una de las islas que se encuentran bajo el territorio de la Polinesia Francesa.

En ese momento, el pilarense bromeó con respecto al idioma cuando afirmó: “Voy a tener que aprender francés”. Sin embargo, casi de manera inmediata, recordó la era de las conquistas que tuvo Francia en el pasado y le lanzó a su compañero: “Esto lo conquistaron. ¿A quién le robaron las islas?”.

Claro que todo se dio en tono de broma y el piloto galo, que mantiene una muy buena relación con el argentino y conoce bien su humor, no se mostró ofendido, sino todo lo contrario. “Todo lo que sé es que son francesas ahora...”, fue la respuesta de Gasly, que luego siguió observando cómo le salían sorteadas las vacaciones a Colapinto, que debía cantar las canciones de la película F1 y viajar junto a Lando Norris.

A pesar del pícaro chiste de Colapinto, algo que le remarcó Gasly fue que le encanta Francia, ya que esta era la segunda vez que hacían el juego de las vacaciones. Ese mismo día, en otro posteo de la escudería francesa en sus redes sociales, al expiloto de Williams le había tocado un viaje a París y montarse en un flamenco junto a Gabriel Bortoleto, por lo que Pierre no se cansó de exhibir el vínculo del pilarense con su país.

El flamenco que le tocó a Franco en el sorteo.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Luego del GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresó en las vacaciones por el verano europeo, que pone en pausa la competencia por casi un mes hasta la disputa de la decimoquinta fecha de la temporada. Tal es así que Franco Colapinto recién volverá a las pistas en el fin de semana del 29 al 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos.