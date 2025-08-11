Franco Colapinto cambió a Pierre Gasly: el nuevo compañero que eligió durante sus vacaciones de la Fórmula 1

Colapinto mantiene una buena relación con Gasly.

La cita en el Hungaroring, donde se disputó el GP de Hungría, marcó el cierre de la primera parte del campeonato en la Fórmula 1, que actualmente se encuentra en el parate por el verano europeo. A pesar de esto, Franco Colapinto tuvo actividad en la semana posterior a la carrera debido a que se quedó en Budapest para participar de las prácticas de Pirelli para los neumáticos de la siguiente temporada, donde también estuvieron presentes Pierre Gasly y Paul Aron.

Al piloto argentino le tocó subirse al coche de Alpine en la mañana del miércoles y, tras sufrir un accidente, volvió a las pistas, terminó su turno y quedó oficialmente liberado para tener su merecido descanso. De hecho, para el fin de semana, Franco ya se encontraba en España y subió contenido a sus redes sociales, donde se lo vio practicar ciclismo, aunque este domingo cambió a otro deporte y con un nuevo compañero.

Tal como sucedió hace unos meses, el pilarense volvió a tomar la raqueta para jugar al pádel, actividad en la que hizo dupla con Bizarrap en un intento de batir a Fernando Belasteguín, el exnúmero uno del mundo. El encuentro se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Colapinto, que se tomó una foto en el Bela Padel Center de Barcelona junto al exjugador, el productor y un cuarto amigo, Álvaro Conde.

Ahora bien, Bizarrap replicó la story del piloto de Alpine en su cuenta personal y bromeó con que iban a vencer a la dupla rival al escribir: “Dándoles clases de pádel”. Sin embargo, parece ser que no fueron rivales para Belasteguín, que no dudó en demostrar la superioridad del campeón e incluso celebró la comida que se ganaron y el baile que le dieron a Colapinto: “Álvaro, qué cenita nos ganamos... Los chicos no dejaron ni un centímetro de la cancha sin pisar. ¡Por un momento casi funden biela!”.

La advertencia de Flavio Briatore a Colapinto

Este fin de semana, una vez terminada las actividades de Alpine en el Hungaroring para los test de Pirelli, Briatore hizo uso de sus redes sociales para publicar un mensaje en sus redes sociales sobre lo complicada que le ha resultado la temporada a su equipo. “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano”, escribió el italiano en referencia al regreso de la Fórmula 1 programado para fin de mes en el GP de Países Bajos.

Colapinto volvió a jugar al pádel con Belasteguín.

A continuación, el asesor de Alpine agregó una especie de advertencia dirigida a toda la estructura francesa con respecto a lo que espera para la segunda mitad del año, algo que también incluye a Franco: “Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”.