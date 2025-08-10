El enternecedor mensaje de los alumnos del antiguo colegio de Franco Colapinto: "No importa"

Colapinto atraviesa su segundo año en la F1.

Con su arribo a la Fórmula 1, Franco Colapinto se convirtió en un héroe para muchos niños, que comenzaron a seguir la máxima categoría para apoyar al pilarense, que debutó el año pasado con Williams en el GP de Italia. Luego de nueve fechas con el equipo británico, el joven de 22 años se pasó a Alpine a inicios de enero, donde ocupó el asiento de Jack Doohan a partir de la séptima fecha debido a la falta de rendimiento del australiano.

Desde entonces, el piloto argentino ha disputado ocho fechas con la escudería francesa y, aunque no pudo sumar puntos hasta el momento con el A525, sus más fieles seguidores lo siguen apoyando. Así lo demostraron los alumnos del Colegio del Pilar, donde Franco cursó la primaria y la secundaria antes de su partida a Europa para desarrollarse como piloto profesional y donde rindió las materias pendientes a finales del 2024 para graduarse.

Ahora, con la F1 en medio de un descanso por el verano europeo tras el GP de Hungría, los alumnos de dicho establecimiento le mostraron su apoyo al pilarense a partir de un video publicado en las redes sociales de la institución. Con flautas melódicas como instrumento, los niños se grabaron tocando el himno oficial de la Fórmula 1, aunque el detalle estuvo en las palabras que le dedicaron al piloto de Alpine.

“Franco, no importa en qué equipo corras, lo que importa es que estás caminando tus sueños”, dijo uno de los niños en la introducción del video. Otro mensaje apareció en el cierre, aunque sin ninguno de los alumnos, sino con un texto en inglés por parte del colegio, que se traduce: “No hay nada como los sueños para crear tu futuro. ¡Camina hacia tus sueños!”.

Cabe mencionar que Colapinto mantiene una estrecha relación con el Colegio del Pilar, donde no solo finalizó sus estudios en el pasado diciembre, sino que también tuvo el gesto de valioso obsequio. A inicios de este 2025, el piloto le envió al establecimiento una réplica de su primer trofeo internacional y una tarjeta de agradecimiento tanto a las autoridades como a los alumnos del colegio por sus constantes muestras de cariño.

Colapinto estuvo en España y volvió a jugar al pádel.

La advertencia de un expiloto a Colapinto

Franco llegó a Alpine con mucha expectativa tras lo hecho con Williams el año pasado, pero los resultados no están llegando, algo que podría tener repercusiones para su continuidad en la Fórmula 1. Así lo advirtió el expiloto Martin Brundle en Sky Sports, donde señaló que la gestión de Flavio Briatore no da muchas oportunidades: “No lo está haciendo especialmente bien y eso no augura nada bueno para 2026. En este negocio, si no das lo mejor, eres como una bombilla: te sacan y ponen otra”.