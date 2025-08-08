Colapinto le contestó a Briatore tras el mal momento en Fórmula 1 de Alpine: "Vamos"

Colapinto no se quedó callado y le contestó a Briatore en Fórmula 1: el argentino bancó al asesor de Alpine sobre el futuro de la competencia.

Luego de que el jefe de equipo de Alpine, Flavio Briatore, analizara el mal momento de la escudería en la Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó su declaración y le contestó al italiano. A pesar del frustrante Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana, ambos demostraron optimismo de cara al futuro cercano.

"Ha sido un comienzo difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan con mucha determinación y espíritu de lucha", había publicado Briatore en su perfil de Instagram este jueves. Y Franco no dudó en apoyar al asesor del equipo francés, con quien tiene una gran relación.

En el mismo posteo y a pesar de las críticas que recibió Briatore por las estrategia que no vienen dando resultados fin de semana tras fin de semana, Colapinto se mostró a favor del empresario con pasado como director de equipo en renault. "¡Vamos!", publicó el oriundo de Pilar en la publicación.

Si bien la F1 tendrá los próximos dos fines de semana sin competencia y recién regresará a fines de agosto en el Gran Premio de Países Bajos, Franco no se tomará descanso por estos días y se dedicará, junto al equipo, a mejorar varios puntos que el auto demostró tener flaquezas.

Alpine explicó la floja actuación de los mecánicos con Colapinto en el GP de Hungría

Luego de una buena clasificación, Colapinto no pudo sacar un buen resultado en el GP de Hungría de la Fórmula 1, donde perdió posiciones en la largada al pasarse en la segunda curva. Sin embargo, el problema no vino del inicio de la carrera del domingo, sino de la ineficiente performance de los mecánicos en sus detenciones en boxes, ya que el pilarense perdió aproximadamente veinte segundos por la lentitud de las paradas.

El cambio de neumáticos le tomó alrededor de 11 segundos en la primera y 7.2 en la segunda a los mecánicos, lo que arruinó cualquier chance del piloto argentino de recuperar las posiciones en pista. De hecho, Colapinto terminó decimoctavo, solamente por delante de Pierre Gasly, dado que el abandono de Oliver Bearman dejó 19 monoplazas en pista, por lo que Alpine fue el peor equipo del fin de semana en Budapest.

El reclamo de Franco no se hizo esperar, ya que por la radio manifestó su disgusto y también fue crítico en sus declaraciones al recalcar lo malas que fueron sus detenciones en boxes. “Una carrera para el olvido, no creo que tuviéramos tan mal ritmo pero fue un desastre, creo que la carrera en si no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, tanto en la largada, después en los pits stops”, afirmó el pilarense en diálogo con la prensa en la zona mixta.

El argentino mostró su faceta positiva en las redes sociales, donde fue gentil con la escudería francesa al escribir: “Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. ya van a venir las buenas”. En la misma sintonía, Alpine hizo lo propio en sus cuentas oficiales, donde subió un posteo con varias fotos de los mecánicos en el Hungaroring y rescató la unión existente en el equipo de Enstone.