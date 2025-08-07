¿Cuántas veces chocó Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1?

Franco Colapinto en su choque en Ímola.

Franco Colapinto protagonizó un fuerte choque en una prueba de neumáticos que asustó a todos. El piloto participó en Hungaroring de las pruebas con Alpine de neumáticos Pirelli. Cuanndo daba su décimo primera vuelta, el argentino se salió de pista e impactó conntra una de las barreras de contención. De inmediato, tuvo que ser atendido en el lugar y luego fue trasladado a un centro médico para realizar los estudios correspondientes.

El accidente se conoció a través de un comunicado de Alpine en sus redes sociales. “Durante el Día 2 de las pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la Curva 11″, detallaron, y aclararon que fue evaluado está bien". No se trata de la primera vez que protagoniza un choque el piloto pilarense, quien comenzó a correr en la F1 en la escudería Williams el año pasado y este arrancó en Alpine.

Cuántas veces tuvo un choque Franco Colapinto en la Fórmula 1

En total fueron 6 las veces que chocó Franco Colapinto en la Fórmula 1. Las primeras 4 fueron con Williams y las últimas 2 con Alpine. Por un lado, en los entrenamientos de Azerbaiyan 2024. Después en la clasificación de Interlagos 2024 y la carrera de ese mismo fin de semana en el circuito brasileño, en una carrera que tuvo como condicionante una fuerte lluvia y en donde Max Verstappen terminaría consiguiendo una victoria histórica. En la clasificación de Las Vegas 2024 fue su último choque con Williams.

En Ímola, un circuito que Colapinto conoce a la perfección por su experiencia en Fórmula 2 y Fórmula 3, fue el quinto choque por un error suyo y el primero que protagoniza conn Alpine. Cuando faltaban algunos pocos segundos para el final de la Q1, y con el pase a la Q2 prácticamente asegurado, el corredor de la escudería franncesa se excedió en la curva Tamburello y terminó contra el muro de contención. Como resultado, se rompieron la trompa y la suspensión delantera y el argentino no pudo ser parte de la Q2, porque se no llegó a arreglar a tiempo el A525. En la Q1 resuló 14º y partió 15º en la carrera.

Un año difícil para Franco Colapinto

El pasado fin de semana de Colapinto fue para el olvido. Los planes de carrera del piloto de Pilar se vieron arruinados por una difícil largada y un pésimo desempeño de los mecánicos en boxes, que tardaron más de 18 segundos entre ambas paradas en pits. De este modo, terminó 18º, después de haber superado la Q1 en la clasificación de este sábado y llegar con expectativas de sumar puntos, algo que finalmente no logró.