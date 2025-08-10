Sorpresa por lo que hizo Franco Colapinto en pleno descanso de la Fórmula 1

Sorpresa por lo que hizo Franco Colapinto mientras descansa en la Fórmula 1.

Franco Colapinto sorprendió a todos por lo que hizo durante el domingo 10 de agosto del 2025, aunque no corre la Fórmula 1. Es que la máxima categoría del automovilismo mundial ya dejó atrás la 14° presentación de la temporada en Hungría y se prepara para la próxima competencia, que será el 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Por su parte, el Alpine liderado por el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore trabaja para superar de a poco la crisis e intenta salir de la última posición en la Copa de Constructores.

Mientras tanto, el piloto argentino de 22 años de la escudería francesa aprovechó para jugar al pádel con su amigo artista Bizarrap y con Fernando Belasteguín, el crack argentino de 46 años que fue el número uno del mundo en esa disciplina. El astro está por abrir un complejo de canchas de dicho deporte que se llamará Bela Pádel Center. En este contexto, el ex Williams publicó una foto junto a ambos en una historia en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto), donde tiene casi cinco millones de seguidores.

"Qué ilusión tenerte acá Franco Colapinto! La próxima, con la pala y con Fernando Belasteguín de coach en la cancha!", escribieron desde el perfil del complejo de canchas en Instagram junto a la postal con todos juntos. Incluso, replicaron la postal que había subido el propio "Fran" inicialmente y agregaron en la parte central inferior: "Esto es de locos (y todavía no hemos abierto hahahahha)".

Colapinto jugó al pádel con Belasteguín mientras la Fórmula 1 descansa: las fotos

Colapinto aprovecha para jugar al pádel cuando puede.

Colapinto y Belasteguín, juntos en el complejo de canchas de pádel del ex número 1 del mundo.

¿Cuándo vuelve a correr la F1?

A la espera de la confirmación de la presencia de Colapinto con Alpine, aunque es muy probable que el joven pilarense participe, la siguiente presentación será el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el domingo 31 de agosto del 2025 desde las 10 horas de Argentina.

¿Cómo terminó Colapinto en sus carreras con Alpine?