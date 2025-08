Franco Colapinto: Alpine tomó una determinación para una prueba clave de neumáticos

Alpine estará en los dos días de las prácticas de Pirelli.

La Fórmula 1 entró en receso tras el GP de Hungría, en el que Alpine sacó uno de sus peores resultados de la temporada con el decimoctavo lugar de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la última posición. Si bien no habrá acción hasta fin de mes debido a las vacaciones por el verano europeo, lo cierto es que los equipos tienen una semana más de trabajo hasta que comience el descanso obligatorio, puesto que todavía hay algunos compromisos por cumplir.

Uno de ellos es el test de Pirelli, que esta semana llevará los nuevos neumáticos diseñados para la siguiente temporada al Hungaroring, donde se continuará con el desarrollo de los compuestos con algunos equipos. Entre ellos, una de las escuderías que se quedarán en Budapest es Alpine, que acompañará martes y miércoles a McLaren, Ferrari y Racing Bulls en las prácticas de la empresa italiana.

Ahora bien, la diferencia sustancial que tendrá la escudería francesa con las demás es que participará de ambos días, mientras que el resto solo estará presente en una de las jornadas. Debido a esto, el equipo de Enstone llevará a tres pilotos para este evento, con el regreso de Paul Aron, quien participó de la FP1 del GP de Hungría con Sauber y tuvo el tiempo más alto de la jornada con más de dos segundos de diferencia con Colapinto.

De acuerdo a la información publicada por Motorsport, el estonio será el encargado de representar a Alpine en toda la jornada del martes, mientras que el miércoles se dividirá entre Colapinto y Gasly. Cabe mencionar que esta será la primera práctica del argentino con estos compuestos, puesto que no estuvo en la sesión de marzo en Baréin, cuando el equipo galo llevó a Aron y Ryo Hirakawa para compartir pista con Williams.

También es importante recalcar que habrá otros test antes del cierre de temporada, ya que la homologación de los compuestos está prevista para el 15 de diciembre, aunque los neumáticos deben aprobarse a inicios de septiembre. En este sentido, Pirelli tendrá seis días más de ensayos, dos en Monza, otros dos en Mugello y los dos últimos en México, todos a desarrollarse en la segunda mitad del calendario tras el receso.

Los Alpine quedaron últimos en el GP de Hungría.

Alpine, cada vez más lejos en la tabla

Por si quedarse en cero en el GP de Hungría no hubiese sido suficiente, Alpine volvió a perder terreno este fin de semana en la tabla de constructores al ser uno de los tres equipos que no lograron sumar en Budapest. De hecho, el equipo galo se mantiene último con 20 puntos, seguido de Haas con 35, donde la diferencia no cambió, aunque sí con el resto. Racing Bulls sumó con Liam Lawson y ahora tiene 45 unidades, mientras que Sauber rescató un sexto lugar con Gabriel Bortoleto y está séptimo con 51 puntos, cinco menos que Aston Martin.