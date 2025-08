Hamilton terminó decimosegundo en el GP de Hungría.

Ferrari atravesó un fin de semana para el olvido en Budapest, donde el sábado se celebró la pole de Charles Leclerc y se sufrieron los planteos de Lewis Hamilton, totalmente desmotivado con su rendimiento sobre el SF-25. A diferencia de su compañero, el inglés no pudo pasar la Q2 en la clasificación y quedó en el decimosegundo lugar de la grilla de partida, tras lo cual exhibió toda su tristeza ante las cámaras.

“El equipo no tiene ningún problema, viste que el coche está en la pole, así que probablemente necesitemos cambiar de piloto”, había dicho el piloto británico en diálogo con el periodista Juan Fossaroli de ESPN. Pero con el recuerdo de lo sucedido en Spa-Francorchamps, donde Hamilton salió del decimoctavo puesto y terminó séptimo, se tenía esperanzas con que la cosa también podría mejorar en el Gran Premio de Hungría.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo terminó en la misma posición en la que comenzó, fuera de los puntos y con una aparente desmotivación que pone en jaque a Ferrari, que este domingo también fue criticado por Leclerc, que cayó al cuarto lugar hacia la parte final de la carrera. “Hoy ha ido bastante mal. No se siente realmente que podría haber progresado, estaba atascado donde estaba. Igual que ayer, estoy feliz de que haya terminado y tengo ganas de irme”, lanzó Hamilton tras cruzar la línea de meta.

Aunque el británico no señaló directamente al equipo, sí dejó entrever que no se encuentra cómodo en Maranello por lo que sucede detrás de escena. “Es igual que ayer. Cuando tienes una sensación, tienes una sensación. Está pasando mucho entre bastidores y eso no está bueno”, advirtió Hamilton, que cada día se nota más arrepentido de su polémica partida de Mercedes.

Toda esta situación no solo pudo en evidencia a la gestión de Frederic Vasseur, recientemente renovado en Ferrari, sino que también generó rumores sobre un posible retiro anticipado del multicampeón de la F1. Y es que las declaraciones acerca de que el equipo debería buscarse otro piloto calaron hondo entre los fanáticos, motivo por el que el británico advirtió que todavía ama este deporte: “Me siguen encantando las carreras”.

El británico está sexto en la tabla con 109 puntos.

La respuesta de Vasseur a Hamilton

Instantes después de la carrera, Frederic Vasseur fue consultado por las declaraciones de Lewis Hamilton y sorprendió con su tajante respuesta ante la caída anímica de su piloto. “No necesito motivarlo. Honestamente, está frustrado, pero no desmotivado”, afirmó el director de Ferrari, que remarcó la exigencia que tiene el británico, pero le restó importancia a lo sucedido. “Entiendo la frustración, pero todos estamos frustrados”, agregó.