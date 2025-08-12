Colapinto solo tiene dos carreras más que Doohan en 2025.

Es sabido que la prensa europea nunca tuvo en buena estima a los pilotos del continente americano, algo que se hizo evidente en los últimos años con las críticas realizadas contra Sergio “Checo” Pérez durante su estancia en Red Bull y la nueva víctima es Franco Colapinto. En este sentido, uno de los medios más polémicos ha sido The Race, que por cada fecha hace un ranking de puntuaciones por el rendimiento de los pilotos, algo que se volvió a realizar ahora que la Fórmula 1 pasó la primera mitad de su temporada.

Bajo la pluma de Edd Straw, el portal británico realizó un nuevo ranking con lo acontecido durante las primeras 14 fechas del campeonato, comenzando del peor posicionado al que considera el mejor del momento. Ahora bien, en lugar de haber 20 pilotos, el ranking cuenta con 21 debido al reemplazo que hizo Alpine al quitar a Jack Doohan para poner a Colapinto, quien curiosamente quedó relegado al último lugar del ranking.

De acuerdo con el periodista, las bases de las posiciones son la velocidad, los errores, el rendimiento frente al compañero de equipo y la suerte, aunque esto en realidad sea algo externo al piloto, además de “otros factores” que no se especifican. Con estos supuestos parámetros, Straw le dio al piloto argentino un puntaje de 17.125 sin dar muchos detalles de lo que fueron sus ocho fechas al mando del A525 y centrando su crítica en lo sucedido en Budapest, además de mencionar la clasificación en el decimosegundo lugar en Montreal.

“Si bien su fin de semana en Hungaroring fue más alentador, es revelador que generar confianza en el complicado Alpino no ha sido fácil”, mencionó el crítico, que reconoció “destellos de promesa” en el GP de Canadá. “La complejidad del Alpine y el comienzo tardío de la temporada le han dificultado mostrar algo parecido a la forma que mostró a veces con Williams el año pasado”, agregó en referencia al cierre de la temporada pasada.

Lo curioso es que delante del pilarense quedó Doohan con un puntaje de 17.0 a pesar de que su mejor resultado es el decimoquinto puesto en Melbourne, Baréin y Miami y el peor el vigésimo en Suzuka. “El promedio de Doohan se calcula a partir de solo seis fines de semana y no refleja del todo el hecho de que en varias ocasiones mostró un ritmo que realmente desestabilizaba a Pierre Gasly”, afirmó Straw, usando la presunta diferencia con Gasly para justificar su elección de dejar a Franco en el fondo.

El podio del ranking

Algo que no pasó desapercibido entre los lectores de The Race ha sido los que Edd Straw considera los mejores tres pilotos en lo que va de la temporada. El tercer lugar se lo ha dado a Max Verstappen, castigado por el crítico por haber sido chocado por Andrea Kimi Antonelli en el GP de Austria, mientras que ha dejado segundo a George Russell, quien cometió infracciones no sancionadas por la FIA en Montreal para hacerse con la victoria.

Piastri fue considerado el mejor de la temporada.

En cuanto al mejor de la temporada, el periodista le dio el honor a Oscar Piastri, el líder del campeonato que ha mostrado un verdadero salto de rendimiento este año, principalmente impulsado por la evolución de McLaren. Por su parte, Lando Norris, el otro contendiente al título, quedó quinto detrás de Charles Leclerc.