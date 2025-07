Horner y Marko trabajaron juntos desde 2005.

Tras el GP de Gran Bretaña disputado hace unas semanas, Red Bull sorprendió a toda la Fórmula 1 con la noticia de la desvinculación de Christian Horner, quien había sido el director del equipo desde su conformación en 2005. Luego de veinte años al mando de la escudería, el británico fue despedido y reemplazado por Laurent Mekies de manera inmediata en medio de los rumores sobre la posible partida de Max Verstappen a Mercedes.

Con la salida del inglés, las aguas parecen haberse calmado en la escudería austriaca, que el sábado pasado festejó la victoria del piloto neerlandés en la sprint del GP de Bélgica. Si bien en la carrera del domingo las cosas no fueron del todo bien, lo cierto es que la posibilidad de perder a Verstappen se desvaneció y la era de Mekies tuvo un buen comienzo, pero todavía quedaban dudas de qué fue lo que impulsó el despido de Horner.

Justamente sobre ese asunto fue consultado Helmut Marko en una reciente entrevista con Sky Sports, en la que puso nombre y apellido al responsable de la salida del británico: “La decisión la tomó la dirección, es decir, Oliver Mintzlaff”. A pesar de que Horner representaba la esencia de Red Bull, el asesor del equipo reconoció que el cambio era inevitable, puesto que hubo varios motivos que llevaron a dicha resolución.

“Varios factores influyeron. Pero, sobre todo, el rendimiento no fue exactamente el que habíamos imaginado”, agregó el austriaco, que descartó que haya existido una división en la marca de las bebidas energéticas. “No existe una facción de Verstappen, ni austriaca ni tailandesa. Toda la compañía opera en armonía. De lo contrario, el éxito que hemos tenido, tanto comercial como en la pista, no sería posible”, agregó Marko.

Y es que una de las versiones de lo sucedido apuntaban a que Horner había perdido el apoyo de la parte tailandesa y los austriacos habían impulsado un proceso de revisión para mejorar la eficiencia. Al respecto, el asesor de Red Bull señaló que el británico no había sostenido una buena gestión en su intento por acaparar toda la estructura: “Lo controlaba todo y participaba en cada detalle. Naturalmente, eso creó áreas donde el rendimiento se vio afectado”.

El británico ahora suena para unirse a Cadillac.

El enfoque del nuevo Red Bull

Tras la partida de Christian Horner, la sede de Milton Keynes comienza a sufrir algunos cambios impulsados por Laurent Mekies, quien en su presentación afirmó que el foco estará puesto en la organización. “Una de nuestras principales prioridades es asegurarnos de mantener el enfoque correcto y evitar cuellos de botella en todos los niveles de la organización. Con esa mentalidad, ahora estamos dando los siguientes pasos necesarios”, afirmó el ingeniero francés.