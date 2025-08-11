Verstappen fue padre por primera vez este año.

Desde que comenzó su romance con Kelly Piquet, Max Verstappen tiene, en parte, su propia familia, con Penelope, la hija que la brasileña tuvo con Daniil Kvyat en 2019 y que siempre fue muy unida con el piloto de Red Bull. Pero este año fue distinto, puesto que se reveló que ambos estaban esperando un bebé, que finalmente nació el 1º de mayo y fue llamada Lily, que es la primera hija del multicampeón de la Fórmula 1.

Ahora bien, es común ver en la máxima categoría a parejas y madres con sus niños en brazos, con la protección adecuada para no dañar sus oídos con el sonido de los motores, pero el piloto neerlandés todavía no presentó a su hija en el paddock. A tres meses de su nacimiento, muchos se preguntan el motivo detrás de que Verstappen no haya llevado a Lily a verlo competir hasta el momento, un tema que no pasó desapercibido en los medios.

De hecho, Motorsport rescató una serie de declaraciones del tetracampeón del mundo acerca de este asunto. “La verdad es que no tengo prisa por ello. Quiero que tenga un poco de paz. Así que no quiero necesariamente que esté aquí”, había respondido Max cuando le preguntaron los motivos por los que no presentó a la niña al resto de sus compañeros en el paddock.

Otro de los temas que abordó Verstappen en relación con su hija es cómo le cambió la mentalidad en cuanto a sus resultados en la máxima categoría, en especial en una temporada que no viene siendo positiva para Red Bull y en la que defender el título parece una tarea imposible frente a los McLaren. Tal es así que, tras el GP de Hungría en el que terminó noveno, mencionó la importancia que tiene Lily para cambiarle los ánimos.

“Incluso con resultados decepcionantes como este, hay que mantener la cabeza alta y seguir adelante. Aunque hayas tenido una mala carrera o un mal fin de semana, al volver a casa, da igual, ¿verdad? Ves a la pequeña sonriéndote y piensas: ‘Vale, la vida sigue’. Al fin y al cabo, eso es lo más importante”, afirmó Max. Cabe mencionar que, aunque no hay un vínculo de sangre, Verstappen ya tuvo su entrenamiento de padre con Penelope, que mantiene una tierna relación con el piloto.

Max y Kelly en el nacimiento de Lily.

Hülkenberg, el otro papá de la F1

Además de Max Verstappen, actualmente solo hay un piloto en la Fórmula 1 que es padre, Nico Hülkenberg. El alemán de 37 años está casado con la lituana Eglė Ruškytė y tuvo una hija en 2021, que hace unas semanas fue furor en las redes por la celebración del podio del piloto de Sauber en Silverstone. El resto de los pilotos que conforman la grilla no tienen niños, aunque el año pasado también estaban Sergio Pérez y Kevin Magnussen como los papás de la F1.