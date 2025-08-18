Ralf Schumacher se hartó de Briatore y pide cambios en el Alpine de Colapinto: "Terminado"

Briatore volvió a Alpine el año pasado.

Luego de nueve fechas con los colores de Williams en 2024, Franco Colapinto se encontró sin asiento para competir en este 2025, aunque con la esperanza de hacerse con un asiento en Alpine si las cosas con Jack Doohan no marchaban bien. Ya desde la temporada pasada, James Vowles había recibido algunas visitas de Flavio Briatore, quien se había mostrado muy interesado en contar con los servicios del pilarense en su regreso a la Fórmula 1.

Finalmente, el acuerdo se selló a inicios de enero, cuando la escudería francesa fichó al piloto argentino como piloto de reserva, rol que mantuvo hasta que Briatore movió los hilos para reemplazar al australiano. Fue así como Colapinto tuvo su regreso a la F1 en la séptima fecha de la temporada con la esperanza de mejorar los resultados de Alpine, algo que no ha sucedido al cabo de la primera mitad del campeonato.

Tal es así que el equipo de Enstone se encuentra en el último lugar de la tabla de constructores con 20 puntos, conseguidos todos por Pierre Gasly. La falta de resultados ha puesto en duda no solo la continuidad de Colapinto para 2026, sino también la efectividad de Briatore, que actualmente cumple la doble función de asesor y director de la escudería tras la salida de Oliver Oakes tras el GP de Miami.

Si bien es cierto que parte del problema de Alpine es la falta de potencia del motor de Renault, que en 2026 se cambiará a un Mercedes, también es verdad que el equipo ha mostrado falencias en otros aspectos. De ahí que Ralf Schumacher haya remarcado que la responsabilidad está en la dirección de la escudería, que necesita de una persona que conozca el manejo actual de los equipos en la máxima categoría, posición para la que postuló a Christian Horner.

“La época de figuras como Flavio ha terminado. Se necesitan personas con habilidades técnicas en la cima, alguien como Horner”, afirmó el expiloto alemán en diálogo con Bild. De esta manera, el exdirector de Red Bull volvería a trabajar en un equipo que necesita reestructurar sus bases, mientras que el empresario italiano “podría ayudar como organizador y creador de redes, como una imagen pública”.

El italiano impulsó el regreso de Colapinto a la F1.

El verdadero reemplazo de Briatore en Alpine

Tras la renuncia de Oliver Oakes, Flavio comenzó a cumplir con las funciones de asesor y director en paralelo de manera provisoria hasta que Alpine encuentre un reemplazante para que tome las riendas del equipo en el paddock. Si bien varios nombres sonaron, finalmente el equipo nombró a Steve Nielsen para el puesto, aunque su ingreso se dará recién a inicios de septiembre, justo para el GP de Italia.