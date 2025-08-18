La Fórmula 1 analizó el rendimiento de Alpine en la temporada y comparó a Franco Colapinto con sus compañeros

Colapinto no ha sumado puntos en el campeonato.

Al cabo de 14 fechas, Alpine se encuentra en una situación incluso peor que la vista en 2024, año en el que el doble podio en el GP de Brasil le sirvió al equipo para escapar de los últimos puestos de la tabla para terminar en el sexto lugar de la Copa de Constructores. Para esta temporada, la escudería francesa continúa con esa inestabilidad que acarrea de años anteriores y marcha en el décimo escalón de la tabla con 20 puntos, todos conseguidos por Pierre Gasly.

El equipo galo había comenzado el año con la dupla de Gasly y Jack Doohan, quien duró solamente seis fechas antes de ser reemplazado por Franco Colapinto, aunque el cambio de piloto no ayudó a que los resultados mejoren. Todo esto fue analizado por el sitio oficial de la Fórmula 1, que este fin de semana lanzó un informe dedicado a la primera mitad de la temporada de Alpine, donde lo más destacado fue el sexto lugar de Gasly en el GP de Gran Bretaña.

De hecho, el piloto francés ha sido el principal baluarte de la escudería, algo que ha demostrado no solo con los puntos, sino también al vencer a sus compañeros de equipo en la mayoría de las fechas. Según el análisis realizado por la F1, Gasly venció en cinco de seis clasificaciones a Doohan, mientras que con Colapinto compartió ocho qualies, de las cuales solamente ha perdido dos a manos del argentino.

En cuanto a las carreras, el galo también tiene la ventaja sobre sus compañeros, con el extra de que ha sido el único que ha alcanzado la zona de puntos en lo que va del campeonato. Con Doohan, fue superado en una oportunidad, a lo que se suma la descalificación en el GP de China, que la F1 considera el peor momento de Alpine en lo que va de la temporada. Por su parte, Colapinto venció a Gasly en tres oportunidades: Mónaco, Canadá y Hungría.

Ahora bien, entre los dos segundos pilotos del equipo, la cosa se mantuvo pareja, ya que el mejor resultado tanto de Franco como de Jack ha sido en el decimotercer lugar, aunque la diferencia está en los abandonos. El australiano acumuló dos abandonos y fue protagonista de algunos accidentes, mientras que el pilarense completó todas las carreras que disputó en este 2025, con la salvedad de que no pudo largar en Silverstone.

Gasly está decimocuarto en la tabla con 20 puntos.

La delicada situación de Alpine en la tabla

Tras el GP de Hungría, Alpine perdió terreno en la tabla de constructores al ser uno de los tres equipos que no lograron sumar en Budapest. De hecho, el equipo galo se mantiene último con 20 puntos, seguido de Haas con 35, lo que evidencia una diferencia de 15 unidades. Ahora bien, delante del equipo estadounidense, se alejaron Racing Bulls y Sauber, que tienen 45 y 51 puntos, respectivamente.