Sorpresa por lo que hizo Franco Colapinto mientras descansa la Fórmula 1.

Franco Colapinto le dio una gran sorpresa a la Fórmula 1 por lo que hizo en Europa, mientras la máxima categoría de automovilismo descansa. El piloto argentino de Alpine, de 22 años, se tomó un relax en el Viejo Continente a la espera de la vuelta del torneo, que tendrá su próxima final el domingo 31 de agosto del 2025 con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Si bien la escudería francesa transita una crisis con su última posición en la Copa de Constructores, este "summer break (descanso de verano)" sirve al menos para descomprimir la situación y abstraerse un poco de los problemas.

La cuestión es que el ex Williams sigue disfrutando en Ibiza, una isla de lujo en España, donde ya estuvo en un yate con amigos en los días anteriores. En esta oportunidad, el pilarense llamó la atención cuando "la rompió" a bordo de una lancha y la condujo a toda velocidad. De hecho, el propio corredor albiceleste publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto) un breve video en el que se lo ve manejando el vehículo arriba del agua y agregó dos signos de interrogación, como burlándose de sí mismo para sus casi cinco millones de seguidores.

Colapinto sorprendió a la Fórmula 1 arriba de una lancha a toda velocidad

Colapinto la rompió con la lancha mientras descansa la F1.

¿Cuándo vuelve a correr la F1?

La siguiente presentación será el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el domingo 31 de agosto del 2025, a las las 10 horas de Argentina.

¿Cómo terminó Colapinto en sus carreras con Alpine?

Fue 16° en Italia (Monza). Fue 13° en Mónaco (Montecarlo). Fue 15° en España (Madrid). Fue 13° en Canadá (Montreal). Fue 15° en Austria (Spielberg). Abandonó antes de largar desde los boxes en Gran Bretaña (Silverstone). Fue 19° en Bélgica (Spa Francorchamps). Fue 18° en Hungría (Budapest).

La dudas en Alpine para el 2026

A la espera de la próxima competencia el 31 de agosto, la realidad es que están todos en la mira en semejante contexto negativo y no salva nadie. Si bien lo más probable es que Colapinto termine la temporada como el segundo piloto, su continuidad en dicha butaca no está garantizada hasta fin de año. Por su lado, podría salir hasta Flavio Briatore (el asesor ejecutivo italiano) antes de la siguiente campaña, con el piloto francés Pierre Gasly como el que más chances tiene de seguir firme en el primer asiento.