El nuevo rival que quiere desestabilizar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto no ha sumado puntos en el campeonato.

Desde su ingreso a la Fórmula 1 con Williams en la segunda mitad de la temporada pasada, Franco Colapinto se ha situado en el ojo de la tormenta que es la máxima categoría, en la que diversos factores influyen sobre los pilotos. Tal es así que, a pesar de sus buenos resultados iniciales con la escudería británica, la prensa europea no tardó en encontrarle detalles para criticarlo, sea por lo que sucedía dentro o fuera de la pista.

Un ejemplo de ello es lo sucedido con el periodista Martin Brundle en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando el piloto argentino se negó a darle una nota minutos antes de la carrera al ser interceptado por el comunicador. Tras ese suceso, el británico hizo un descargo en los medios al decir que Franco lo miró como si él “estuviera tratando de asaltarlo”, aunque el pilarense luego le brindó una nota y reveló que estaba concentrado en la carrera.

Las críticas hacia el oriundo de Pilar no se quedaron ahí, sino que fueron aumentando con el cierre de temporada que tuvo con Williams, donde solo logró terminar una de las últimas cuatro fechas. Sea por errores propios o ajenos, lo cierto es que la prensa provechó ese final del 2024 para cuestionar su continuidad en la máxima categoría, misma operación que ya se llevaba a cabo con Sergio Pérez, una presión que sumó al despido del mexicano en Red Bull.

Ahora que “Fran” está en Alpine como reemplazante de Jack Doohan, la relación con la prensa europea no ha mejorado, ya que incluso el sitio oficial de la F1 lo ha señalado mediante Lawrence Barretto. El inglés se basó en las primeras carreras de Colapinto con la escudería francesa para remarcar que Flavio Briatore buscaba reemplazarlo de cara a la segunda mitad de la temporada y señaló a Valtteri Bottas como un candidato sólido, algo que finalmente fue desmentido por el empresario italiano.

Tampoco hay que olvidar el desprecio que sufrió el argentino en el reciente ranking de The Race, donde Edd Straw puso al argentino como el peor piloto en lo que va de la actual temporada, incluso por debajo de su predecesor, Doohan. De esta manera, Colapinto se enfrenta a un rival poderoso fuera de las pistas como lo son los medios de comunicación, que han terminado con las carreras de varios pilotos en la historia de la F1.

El argentino necesita sumar puntos para mantener su asiento.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Luego del GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresó en las vacaciones por el verano europeo, que pone en pausa la competencia por casi un mes hasta la disputa de la decimoquinta fecha de la temporada. Tal es así que Franco recién volverá a las pistas en el fin de semana del 29 al 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort, sede del GP de Países Bajos.