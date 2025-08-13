Colapinto necesita sumar puntos en la segunda mitad del año.

Una vez finalizados los test de Pirelli en el Hungaroring, Franco Colapinto se liberó para poder disfrutar de unas vacaciones y descansar de cara a la segunda mitad de la temporada, aunque el pilarense no parece tener intenciones de relajarse. En lugar de tener unas vacaciones para desconectarse de la Fórmula 1, prefirió regresar a España, donde el fin de semana disfrutó de un partido de pádel junto al exjugador Fernando Belasteguín y Bizarrap.

Pero el piloto argentino no se limitó a pasar un rato entre amigos jugando al pádel, sino que también ha decidido continuar con sus entrenamientos realizando ciclismo. Este martes, Franco subió una story en su cuenta de Instagram en la que se lo ve pedaleando bajo el sol, además de que agregó un escrito referido al calor que hacía en ese momento. “Podría refrescar un poquito, che, 40º”, escribió junto a una carita triste.

Minutos más tarde, Colapinto actualizó sus redes al subir la foto de un vaso de gaseosa con hielo bajo la sombra de un árbol, en lo que parecía ser un barcito de paso. También llamó la atención la presencia de un segundo vaso, que solamente tenía hielo, pero al lado de una botella de agua, aunque el pilarense no dio mayores detalles ni etiquetó a ninguna otra persona que pueda estar acompañándolo en su camino.

Cabe recordar que hace unas semanas, “Fran” estuvo en España hospedándose en la casa de Belasteguín, con quién disfrutó de intensas jornadas de entrenamientos en el gimnasio, pádel y también había realizado ciclismo en la previa a los GPs de Bélgica y Hungría. Mantenerse en forma será fundamental para el argentino, que deberá volver a las pistas a fin de mes para la disputa del Gran Premio de Países Bajos, que se disputará entre el 29 y el 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

La duda de Alpine con Colapinto para 2026

Hace unos días, la Fórmula 1 publicó un posteo en sus redes sociales con respecto al armado de la grilla para la siguiente temporada, en la que solo seis equipos tienen confirmada su dupla. Alpine no forma parte de ese grupo, puesto que solamente tiene anotado a Pierre Gasly como piloto titular, lo que deja un halo de incertidumbre en torno al futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría.

El argentino también hizo ciclismo en Budapest.

Ahora bien, la escudería francesa no tiene seguridad con sus planes de cara al 2026, en la que lo único seguro es que se espera una mejora del rendimiento con el motor de Mercedes al dejar a un lado las unidades de potencia de Renault. Quitando eso, el segundo asiento es un misterio para Alpine, que evaluará la posibilidad de mantener a Colapinto con su rendimiento en la segunda mitad de la temporada y también seguirá con el desarrollo de Paul Aron como una alternativa.