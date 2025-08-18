Así son las vacaciones de Franco Colapinto antes de su vuelta a la Fórmula 1: estas son las fotos

Colapinto volverá a correr a fin de mes.

Cada año, la Fórmula 1 se pone en pausa por aproximadamente un mes para que los equipos tengan descanso a mitad de la temporada, ya que no hay tiempo para vacaciones a fin de año con el desarrollo del siguiente monoplaza. En esta oportunidad, el corte se dio con el GP de Hungría, aunque Franco Colapinto y algunos otros pilotos no pudieron comenzar su descanso de manera inmediata debido a los test de Pirelli.

La semana posterior a la cita en el Hungaroring, Alpine participó de las pruebas de los neumáticos para 2026 y recién tras eso el piloto argentino se pudo liberar para viajar a España y disfrutar de su tiempo libre. Sin demasiada actividad en las redes sociales, Franco fue compartiendo un poco de lo que hizo hasta el momento en sus vacaciones, para las cuales optó por volver a España para practicar algunos de sus deportes favoritos.

En su primer fin de semana libre, el pilarense hizo algo de ciclismo por las calles españolas y luego se encontró con Bizarrap, Fernando Belasteguín y Álvaro Conde para jugar un partido de pádel en el Bela Padel Center de Barcelona. Pero eso no fue todo, ya que Colapinto también disfrutó de las aguas este sábado, cuando pasó el día en un yate y se pudo apreciar una paella de mariscos que disfrutó con su familia y amigos.

Además, el piloto de Alpine también se divirtió al subirse a una moto acuática este domingo, algo que fue captado por Bizarrap, quien compartió un video en sus redes sociales. Este lunes, Colapinto volvió a poner los pies bajo tierra y subió una nueva story a su cuenta de Instagram, donde se lo ve nuevamente paseando con su bicicleta para mantenerse en forma de cara al Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 29 al 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

La advertencia de Flavio Briatore a Colapinto

Una vez terminadas las actividades de Alpine en el Hungaroring para los test de Pirelli, Flavio Briatore hizo uso de sus redes sociales para publicar un mensaje sobre lo complicada que le ha resultado la temporada a su equipo. “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano”, escribió el italiano en referencia al regreso de la Fórmula 1.

Las vacaciones de Franco seguirán una semana más.

Acto seguido, el asesor de Alpine agregó una especie de advertencia dirigida a toda la escudería francesa con respecto a lo que espera para la segunda mitad del año, algo que también incluye a Franco Colapinto: “Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”.