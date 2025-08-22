Bottas había sonado para reemplazar a Colapinto en Alpine.

Hace un par de meses, unas conversaciones entre Flavio Briatore y Toto Wolff despertó una serie de rumores sobre un posible interés por Valtteri Bottas, quien perdió su asiento en Sauber a fines de la temporada pasada y volvió a Mercedes como piloto de reserva. Todo eso puso en duda la continuidad de Franco Colapinto incluso para la segunda mitad del campeonato, aunque desde Alpine salieron a aclarar que no había planes de cambiarlo en lo que resta del año.

A pesar de que Briatore desmintió que haya preguntado sobre Bottas para su fichaje, lo cierto es que el rumor se instaló y el mismísimo piloto habló de ello, aunque aclaró que su regreso a la Fórmula 1 estaba pensado para 2026. En este sentido, el finés mencionó que había otras posibilidades, una de las cuales parece haber dado el paso definitivo en las últimas horas, según dio a conocer RacingNews365 este miércoles.

El reconocido medio del mundo automotor reveló que Cadillac finalmente llegó a un acuerdo con Bottas para que se convierta en su primer piloto de cara a su debut en la F1 2026. Si bien todavía no hay un anuncio oficial, que se realizaría la próxima semana en la previa al Gran Premio de Países Bajos, esto no deja de ser una excelente noticia para el piloto argentino, que ahora tendrá un rival menos para defender su asiento en Alpine.

Y es que a la escudería francesa no le ha resultado contar con un piloto experimentado junto a uno más nuevo, algo que se vio con Jack Doohan al inicio de la temporada y se está viendo con Colapinto en el presente. Claro está que el monoplaza y el mismo equipo no ayuda a que Franco consiga los resultados deseados, pero la perspectiva de los franceses giraba en torno a la posibilidad de sumar a otro piloto experimentado como Bottas.

Ahora, con el finlandés fuera de la ecuación por su fichaje en Cadillac, Franco tendrá que defenderse de Paul Aron, el estonio que actualmente es piloto de reserva en Alpine y ya manifestó su interés de hacerse con el asiento para 2026. De ahí la importancia de que el pilarense consiga llegar a la zona de puntos en la segunda mitad de la temporada, en la que quedarán diez fechas por delante hasta el cierre del campeonato en Abu Dhabi.

El finlandés sería el primer confirmado de Cadillac para 2026.

Mercedes no le pone trabas a Bottas

En la previa al GP de Países Bajos, Mercedes subió un video en sus redes sociales en el que Toto Wolff habló de posibilidad de perder a Valtteri Bottas para 2026, aunque se mostró a favor de que pueda volver a ser titular en otro equipo: “Si alguno de nuestros pilotos sufriera una intoxicación alimentaria, lo pondríamos en el coche y estaría a la altura. Es fantástico saber que tenemos un piloto suplente y un tercer piloto lo antes posible. Pero, obviamente, se merece un lugar en la alineación titular. Ojalá se abra esa puerta. Estén atentos”.