Bottas reveló cómo fueron sus conversaciones con Alpine: "He aprendido"

Bottas sonó para sumarse a Alpine.

A pesar de haberlo llevado como el reemplazante de Jack Doohan, Flavio Briatore comienza a mostrar su peor cara con Franco Colapinto, quien al cabo de seis fechas sigue sin cosechar puntos para Alpine en la Fórmula 1. Aunque fue protagonista de algunos accidentes, lo cierto es que el pilarense no encuentra la manera de puntuar con un coche que no responde en carrera y que, este domingo, ni siquiera le permitió largar el GP de Gran Bretaña.

El piloto argentino completó la vuelta previa para salir del pitlane y no pudo poner la marcha, por lo que se retiró entre sollozos por otro fin de semana nefasto desde su regreso a la F1. Y es que no se trata solamente de la incapacidad para sumar puntos con el A525, sino también que Franco se está jugando su futuro en la máxima categoría, justo en una semana en la que hizo mucho ruido la posible llegada de Valtteri Bottas a la sede de Enstone.

Durante la previa de lo que fue la decimosegunda fecha del campeonato, Briatore se reunió en más de una ocasión con Toto Wolff, lo que hizo circular los rumores sobre el posible paso del finlandés a la escudería francesa. En este contexto, Bottas brindó una reciente entrevista a Viaplay en la que habló de su futuro en la F1 y reveló que Alpine es una de sus opciones para volver a competir en la próxima temporada.

“La situación es que se han mantenido conversaciones, por supuesto, pero en realidad no más que eso, que son solo conversaciones y discusiones y que he aprendido, especialmente el año pasado, que nada debe ser seguro mientras haya nombres sobre el papel y todavía no he firmado nada, así que estoy explorando todas las opciones en este momento”, afirmó Valtteri, que en 2024 perdió su asiento en Sauber.

Ahora bien, no se trata de algo inmediato que amenace desde ya a Colapinto, puesto que Bottas no piensa en cambiarse en esta misma temporada, sino que considera que es un plan para 2026. “Creo que estamos hablando sobre el próximo año más que sobre este”, agregó, por lo que el finés analiza sus alternativas en base a lo que podría suceder con el cambio de era en la F1, sin mencionar que también ha sonado como un opción para Cadillac.

Bottas espera volver a la F1 en 2026.

¿Podría Colapinto perder su asiento este año?

Con Ryo Hirakawa en Haas y Kush Maini en la F2, la única opción que le queda a Alpine para cambiar a Franco Colapinto es Paul Aron, pero su paso a la Fórmula 1 podría ser un inconveniente para el equipo. Además de que el estonio estará en prácticas libres con Sauber, también hay que considerar que tiene sesiones programadas con Alpine, que necesita tenerlo en la reserva para completar los cupos de juveniles en las FP1 obligatorias, lo que hace poco probable que el argentino pierda su asiento en lo que queda del año.