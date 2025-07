La sorpresa de Gasly por el rendimiento de Alpine: "Nadie"

Gasly suma 19 puntos en la temporada.

A pesar de haber tenido resultados no muy alentadores en las prácticas libres, Pierre Gasly fue capaz de llevar al A525 hasta la Q3 en la clasificación del sábado, en la que quedó décimo, aunque se vio beneficiado por penalizaciones ajenas. Las sanciones a Andrea Kimi Antonelli y Oliver Bearman hicieron que se adelante dos posiciones en la grilla, de manera que partió octavo este domingo en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

El buen arranque con los neumáticos intermedios de lluvia y el error estratégico de Mercedes y Ferrari con George Russell y Charles Leclerc, respectivamente, le permitieron al piloto francés ganar posiciones rápidamente en Silverstone. Tal es así que Gasly se mantuvo siempre en la lucha por entrar entre los cinco mejores, aunque finalmente terminó sexto tras ser superado por Max Verstappen en las vueltas finales y pasar a Lance Stroll en el giro final.

Por como venían las cosas para Alpine, un sexto lugar en Silverstone era difícil de imaginar, algo que el mismísimo Gasly reconoció en diálogo con la prensa en la zona mixta una vez finalizada la carrera. “Si me hubieran dicho que iba a terminar sexto al comenzar el fin de semana, nadie lo habría creído. Nadie imaginaba que estaríamos en posición de pelear con Fernando al inicio de la carrera”, comenzó el piloto galo.

El francés mantuvo un intenso duelo con el bicampeón del mundo al comienzo de la carrera, pero sin dudas lo más destacado fue su rebase a Lewis Hamilton y la lucha que tuvo con Verstappen hacia el final. “Logré pasarlo en condiciones de mojado, me sentía muy bien. Estaba justo detrás de Lewis y también logré adelantarlo antes del auto de seguridad. Terminar peleando con Max, que ayer salió desde la pole… En un momento me pregunté qué demonios estaba pasando en mi carrera”, reconoció Gasly.

Por el resultado, Pierre también le dio reconocimiento al equipo que trabajó en mejorar el coche en el transcurso del fin de semana, aunque no fue el único aspecto que le permitió volver a los puntos. “Tomamos riesgos, pero fueron los correctos. Todas las decisiones fueron acertadas, la estrategia fue excelente, las paradas en boxes fueron buenas. Aprovechamos al máximo las condiciones”, agregó el francés, que reconoció que el clima fue fundamental para poder llevar el coche a una buena posición.

La defensa de Gasly a Colapinto

Si bien Franco Colapinto no pudo correr en Silverstone por un problema del A525, al argentino le llovieron críticas por su accidente en la Q1, por lo que Pierre Gasly no dudó en salir a defenderlo. “El coche es obviamente muy complicado y es fácil cometer errores. No está siendo el momento más fácil”, comentó el francés después de la carrera, aunque sin mencionarse sobre el abandono de su compañero.