Nació en Italia, tiene raíces argentinas y dio un paso gigante para llegar a la Fórmula 1

Nació en Italia, tiene raíces argentinas y dio un paso para llegar a la Fórmula 1

Un joven piloto con raíces argentinas, pero nacido en Italia, está cada vez más cerca de cumplir el sueño de llegar a la Fórmula 1. Se trata de Mattia Colnaghi, deportista oriundo de Monza de tan sólo 17 años, que dio un paso gigante para su carrera en el automovilismo que no tardó en trascender. Debido a su impactante nivel en 2024 y lo que va del 2025 se ganó un lugar privilegiado de cara al 2026, que lo ilusiona con alcanzar la máxima categoría en poco tiempo.

Mientras Franco Colapinto sigue siendo furor por su protagonismo con Alpine, el representante de MP Motorsport de madre argentina, que salió campeón de la Fórmula 4 española el año pasado, se unirá a la F3 en pocos meses de la mano de un reconocido equipo. De esta manera, sueña con ser parte de la F1 en un futuro no muy lejano y hasta tiene ciertas similitudes con el ascenso del pilarense que hoy corre para la escudería francesa.

Mattia Colnaghi correrá en la Fórmula, se acerca a la F1 y sueña Argentina

Actualmente, el joven nacido a pocos metros del Autodromo Internazionale di Monza está puntero en la Euro-cup 3 y se sumará al Red Bull Junior Team en 2026 para correr en la F3. Hace algunos meses, en una entrevista con el Diario Olé contó parte de su historia y reveló que empezó a correr en karting cuando vivió en Singapur donde las dimensiones del país ayudaban a que pueda disfrutar del sonido de los autos de Fórmula 1 al pasar. Todo influyó para que se dedique al automovilismo y ahora está cada vez más cerca de cumplir un sueño.

Con respecto a su relación con Argentina, en aquella nota reveló que su argentino "no es tan bueno", pero estuvo tomando clases para aprenderlo bien aunque su madre también le enseña cosas. "Tomo muchísimo mate aún estando en Italia, como arroz con leche y me gustan muchísimo las empanadas de carne", aseguró. Por otro lado, también contó que viaja a Buenos Aires cada dos años por Navidad para visitar tanto a sus tíos como a sus abuelos, más precisamente a la Patagonia.

Mattia Colnaghi se acerca a la Fórmula 1

El dato que une a Colnaghi con Colapinto

El oriundo de Italia reveló que ganó una prueba en 2023 que le brindó la chance de correr para MP Motorsport en 2024 y que no tenía mucho presupuesto para competir. A su vez, también habló sobre lo que fue su unión con un ingeniero que trabajó con Franco y le contó "muchas cosas sobre él". Ahora, Colnaghi tendrá la inmejorable oportunidad de mostrar su potencial en la F3 para acercarse a la máxima categoría y lo hará de la mano del equipo juvenil de Red Bull, por lo que se ilusiona con esta chance a la que pocos acceden. Sin embargo, por lo mostrado desde que dio sus primeros pasos hasta la actualidad, es una gran posibilidad de que su arribo a la máxima categoría del automovilismo se concrete incluso antes de lo previsto.