Christian Horner, el candidato a reemplazar a Flavio Briatore en Alpine para la Fórmula 1 2026

Horner no descartó un regreso a la F1.

Una de las noticias más impactantes que ha tenido la Fórmula 1 en esta temporada fue la inesperada salida de Christian Horner en Red Bull, puesto que, a pesar de la baja de rendimiento del equipo, no se creía posible una salida a mitad del campeonato. El británico había liderado al equipo desde sus cimientos y lo había llevado a la gloria con ocho campeonatos del mundo en pilotos, por lo que la manera en que se anunció su despido sorprendió a todos.

Al mismo tiempo, tener libre a una de las mentes más exitosas de los últimos años se ha convertido en un atractivo para varias escuderías, en especial aquellas que no terminan de encontrar el rumbo. Tal es el caso de Alpine, que la temporada pasada intentó volver a las bases con el retorno de Flavio Briatore como asesor del equipo, aunque finalmente se convirtió en director tras la renuncia de Oliver Oakes tras el GP de Miami de este año.

Sin embargo, las cosas no han funcionado bien en la escudería francesa, que se encuentra en el fondo de la tabla de constructores con 20 puntos a falta de diez fechas para el cierre de la temporada. Por eso, algunas de las voces más reconocidas del mundo automotor han pedido que se cambie a Briatore por un jefe que tenga una visión más actual de la competencia, un perfil en el que encaja a la perfección el exdirector de Red Bull.

Ralf Schumacher fue el primero en remarcar la importancia que podría tener el británico en el equipo galo de cara a la siguiente temporada. “Pienso que la época de personalidades como Flavio se ha terminado. Hoy necesitas gente con conocimiento técnico al frente, alguien del perfil de Horner. Flavio podría contribuir como organizador, como persona de imagen y como figura de contactos, pero no como líder absoluto”, remarcó el alemán en Bild.

Pero el expiloto germano no fue el único que pensó en Horner como reemplazo de Briatore, algo que también manifestó Karun Chandhok. “Ha estado en la primera línea durante 20 años sin perderse una sola carrera, a diferencia de otros jefes como Zak Brown o Toto Wolff. Quizás necesite un respiro. Pero si decide continuar, Alpine podría ser un destino interesante para él”, afirmó con respecto al futuro del inglés en la F1.

Horner obtuvo ocho títulos de pilotos y seis de constructores.

El verdadero reemplazo de Briatore en Alpine

Tras la renuncia de Oliver Oakes, Flavio Briatore comenzó a cumplir con las funciones de asesor y director en paralelo de manera provisoria hasta que Alpine encuentre un reemplazante para que tome las riendas del equipo en el paddock. Si bien varios nombres sonaron, finalmente el equipo nombró a Steve Nielsen para el puesto, aunque su ingreso se dará recién a inicios de septiembre, justo para el GP de Italia.