Franco tiene una buena relación con "Checo".

A casi un año de su polémica salida de Red Bull, Sergio Pérez fue anunciado este martes como parte de la dupla de Cadillac, el decimoprimer equipo que se unirá a la Fórmula 1 a partir de la siguiente temporada. Será un doble regreso para la máxima categoría, puesto que el mexicano será compañero de Valtteri Bottas, quien se había convertido en piloto de reserva de Mercedes tras ser descartado por Sauber para esta temporada.

Si bien había muchos rumores que indicaban que esta iba a ser la dupla escogida por Cadillac, el anuncio oficial generó revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron por el regreso de estos dos pilotos. Pero no solo fueron los aficionados quienes se alegraron con la noticia, puesto que Franco Colapinto también se mostró contento con el retorno de “Checo”, con quien compartió pista el año pasado.

En uno de los videos publicados por el tapatío en sus redes sociales para anunciar su regreso a la máxima categoría, el piloto argentino no dudó en mostrarle su apoyo con un comentario. “Vamos, Checoooo”, escribió Franco, quien había construido una buena relación con Pérez durante la temporada pasada, algo que suele darse en el paddock entre los pilotos de habla hispana, como Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Fueron varios los posteos que hizo el mexicano para celebrar su regreso a lo más alto del automovilismo, etapa en la que asumirá la importante responsabilidad de darle un futuro a la nueva escudería. “Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad”, afirmó “Checo” en una de sus publicaciones.

Los motivos de Cadillac para fichar a Pérez y Bottas

En un principio, se pensaba que Cadillac iba a apostar por la típica formación de un piloto experimentado y uno joven que pueda continuar más tiempo en la escudería, un camino bastante recorrido por algunos equipos nuevos. Dicha posibilidad dejaba abierta una lucha entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas por el asiento principal del equipo, pero finalmente la decisión final fue optar por dos experimentados en la Fórmula 1.

La dupla de Cadillac para su debut en la F1 2026.

Sobre esta decisión habló Graeme Lowdon, el director de Cadillac, que en la presentación de la dupla remarcó la importancia de tener dos pilotos con estas características para el desarrollo del equipo: “Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Su experiencia, sus comentarios y su instinto competitivo serán clave para este proyecto”.