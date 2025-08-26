Juan Pablo Montoya reveló la mayor amenaza para Colapinto en Alpine: "Alarma"

Montoya fue muy crítico con Colapinto en el pasado.

Alpine comenzó la temporada con la dupla de Pierre Gasly y Jack Doohan, quien fue desplazado luego de seis fechas en las que no mostró tener madera para rendir en la Fórmula 1. Fue así como Franco Colapinto volvió a la máxima categoría a partir del GP de Ímola, con la tarea de sumar puntos para el equipo, que actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla de constructores con 20 unidades.

El problema es que, a ocho fechas de su regreso a la F1, el piloto argentino no logró ingresar ni una sola vez a la zona de puntos, lo que ha puesto en duda su permanencia en el equipo galo para la siguiente temporada. Justamente sobre este asunto habló Juan Pablo Montoya, quien señaló que la principal amenaza para Colapinto se encuentra dentro de la misma estructura de Alpine, que arrancó el año con varios pilotos de reserva.

Uno de los que sigue en la lista de espera para subir a la máxima categoría es Paul Aron, el estonio que fue el primero en firmar con la escudería francesa a fines del 2024 y que ya declaró sus intenciones de conseguir un asiento para 2026. Durante el podcast del diario AS, Montoya respondió a la duda del futuro del pilarense en la F1 y remarcó que el europeo puede representar un problema de cara a la siguiente temporada.

“Yo siempre dije que a Paul Aron le debían dar una chance y en el test de Hungría fue el más rápido. Eso fue una alarma para Alpine, como diciendo: ‘Hay que mirar otras opciones’. Eso lo puede complicar a Franco”, afirmó el expiloto colombiano. Ahora bien, Montoya también apoyó la continuidad del argentino, a tal punto que le restó importancia al accidente que tuvo durante las pruebas de Pirelli en el Hungaroring.

“Creo que Franco está haciendo un buen año y, sobre el choque en los test, todos nos hemos estrellado alguna vez, no es grave”, agregó. Pero para el colombiano Aron no es el único rival que podría tener Colapinto por el segundo asiento de Alpine, puesto que también considera que Yuki Tsunoda podría ser una buena opción para el equipo galo en caso de ser liberado por Red Bull ante su falta de resultados.

Aron viene de sumar prácticas con Sauber.

La F1 vuelve en un circuito conocido por Colapinto

Tras casi un mes de inactividad, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el Circuito de Zandvoort, conocido por Franco Colapinto por su participación en las categorías inferiores. El argentino corrió tanto en Fórmula Renault como en Fórmula 3 en este trazado y consiguió dos podios en carreras largas y solamente se quedó sin puntos en una de dos sprints disputadas.