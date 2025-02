Red Bull celebró el rendimiento de Liam Lawson y le lanzó un dardo a Checo Pérez: "Entusiasta"

Pérez venció a Lawson en la mayoría de los cruces del 2024.

En abril del año pasado, Red Bull le renovó el contrato a Sergio “Checo” Pérez solamente para romperlo tras el cierre de la temporada debido al bajo rendimiento que había tenido el tapatío. Fue así como el piloto mexicano se quedó sin asiento para la Fórmula 1 2025 y su lugar fue ocupado por Liam Lawson, el neozelandés que corrió para Racing Bulls en las últimas seis fechas del 2024 como reemplazante del retirado Daniel Ricciardo.

La decisión de ascender a Lawson al primer equipo generó mucha polémica entre los aficionados, sobre todo porque eso significó dejar estancado a Yuki Tsunoda en la escudería filial de Faenza. Uno de los principales responsables de todo esto ha sido Helmut Marko, el asesor de Red Bull que siempre se ha mostrado muy crítico con Pérez y que fue el artífice de que el oceánico se haya convertido en el compañero de Max Verstappen para este 2025.

Este miércoles, Lawson debutó sobre el RB21 en las prácticas de pretemporada de Baréin y sufrió un trompo que afortunadamente no terminó en choque, pero que llamó la atención de varias personas dentro del paddock. Sin embargo, Marko dejó pasar el error del neozelandés y señaló que fue debido a los cambios que habían hecho los mecánicos en el monoplaza. “Lo hizo bien, sí. Solo cuando pasamos de duro a medio, ya no mejoró. También cambiamos algo del coche en ese momento y no funcionó”, afirmó en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Por si eso fuera poco, uno de los medios presentes en el paddock le consultó al austriaco por el rendimiento de Lawson, quien tiene 23 años, comparado con el de “Checo” a sus 35. “Liam es mucho más entusiasta”, comenzó Marko, que señaló que la edad es un factor fundamental. “Sí, es la edad. Pero al menos no ha hecho nada malo”, agregó, en lo que muchos consideraron un dardo hacia el mexicano por los errores que tuvo a lo largo de la pasada temporada.

El rendimiento de Lawson este jueves

Este jueves se realizó la segunda jornada de las prácticas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, donde Red Bull dispuso solamente de Liam Lawson para el segundo día. El neozelandés estuvo en ambos turnos sobre el RB21 y terminó séptimo con un registro de +0.904 en relación con el 1:29.348 de Carlos Sainz con el Williams. Lo llamativo es que Lawson quedó detrás de Lance Stroll, quien finalizó sexto con el AMR25 de Aston Martin por dos décimas de diferencia.