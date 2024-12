Helmut Marko rompió el silencio y reveló por qué Liam Lawson se sumó Red Bull

Marko impulsó la carrera de Lawson hacia la F1.

La semana pasada, Red Bull dio a conocer que Sergio “Checo” Pérez no iba a continuar en el equipo en el próximo año a pesar de tener contrato por dos temporadas más en la sede de Milton Keynes. Si la noticia no había caído bien entre los aficionados, peor fue cuando se enteraron de que el reemplazante del mexicano no iba a ser Yuki Tsunoda, quien está en AlphaTauri, actualmente RB, desde 2021, sino Liam Lawson.

El hecho de que el reemplazante del tapatío sea un piloto que apenas sumó seis carreras en la temporada pasada, sin mencionar que perdió en la mayoría con el japonés, causó disgusto en la comunidad y volvió a Red Bull en objeto de críticas. Debido a esto, Helmut Marko salió a justificar la decisión de ascender al neozelandés en lugar de a Tsunoda en una reciente entrevista con Kleine Zeitung, en la que detalló que el estado mental de Lawson fue determinante.

Para el asesor de Red Bull, que lleva años en la búsqueda de quitar a Pérez del equipo, la frialdad del oceánico lo puede llevar a competir al nivel de Max Verstappen en el futuro, además de que tiene un mayor potencial para desarrollarse en la Fórmula 1. “Con su fuerza mental, Lawson es el que mejor puede competir junto a Max, pero nadie puede ganarle en este momento”, afirmó el austriaco.

En contraposición con la situación de Lawson, Tsunoda representaría un mayor riesgo desde la perspectiva de Marko debido a los problemas de conducta que ha mostrado en el pasado. “Su velocidad es incuestionable, pero le falta cierta regularidad y además es un piloto muy emocional”, dijo el asesor sobre el piloto nipón antes de agregar que el combo que ofrece el neozelandés es “exactamente el adecuado” para sumarse a Red Bull.

El detrás de escena a la negativa a Tsunoda

Por más que en la escudería austriaca quieran dibujar la situación, es imposible tapar el sol con la mano y es evidente que Yuki Tsunoda no sube a Red Bull por la eventual salida de Honda. La empresa nipona ha sido la proveedora de los motores de los dos equipos de la marca de las bebidas energéticas en los últimos años, pero el 2025 será el último año de su asociación antes que los japoneses se marchen a Aston Martin.

Para colmo, Tsunoda llegó a Red Bull como piloto de Honda, por lo que es altamente probable que el 2025 también sea su último año en el equipo de Faenza (Racing Bulls). De ahí las declaraciones recientes de Christian Horner sobre dejar ir al japonés en diciembre del próximo año ante la imposibilidad de darle un asiento en el primer equipo.