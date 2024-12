Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

A pesar de todas las esperanzas que había despertado el despido de Sergio “Checo” Pérez con una posible contratación de Franco Colapinto, Red Bull optó por darle prioridad a sus pilotos del equipo junior. De esta manera, Max Verstappen será acompañado por Liam Lawson en la escudería austriaca, mientras que la filial de Faenza, Racing Bulls (RB), le cedió su último asiento al francés Isack Hadjar, subcampeón de la Fórmula 2.

Por consiguiente, el piloto argentino se quedó sin asiento para la siguiente temporada, por lo que se mantendrá como piloto de reserva en Williams a la espera de una nueva oportunidad en la máxima categoría. El problema es que Alex Albon renovó su contrato este año hasta 2026 y Carlos Sainz tiene un acuerdo multianual, lo que hace que sea poco probable que Colapinto vuelva a ser titular en el corto plazo en la escudería británica.

Sin embargo, una nueva puerta podría abrirse en Red Bull a fines del próximo año, ya que el equipo de Milton Keynes se desvinculará de Honda y, con eso, es altamente probable que Yuki Tsunoda también pierda su lugar. Solo hace falta observar cómo fue pasado por arriba cuando la escudería escogió a Lawson para acompañar a Verstappen en el primer equipo, a lo que ahora se suman las declaraciones de Christian Horner.

Y es que en una reciente entrevista con The Race, el director de Red Bull advirtió que es posible que tengan que dejar ir a Tsunoda al término de la siguiente temporada, puesto que no pueden trabar su desarrollo en el segundo equipo para siempre. “Somos muy conscientes de que, si no somos capaces de ofrecer una oportunidad a Yuki este año, ¿tiene sentido mantenerlo? No podés tener a un piloto en el equipo de apoyo durante cinco años”, afirmó el británico.

Ante este panorama, es posible que el japonés continúe su carrera en Aston Martin en 2026, aunque es poco probable que logre ser titular y seguro tendrá que esperar al retiro de Fernando Alonso para competir de nuevo. Pero mientras tanto, el favorecido por todo esto sería Colapinto, ya que no hay otra opción mejor para los austriacos de cara a 2026, salvo que sea verdad que Pérez solo se daría un año sabático, como lo afirmó Horner hace unos días.

La otra opción de Colapinto

Si bien es cierto que existe la posibilidad de que Franco Colapinto llegue a Red Bull en el futuro, también lo es el hecho de que no ha habido menciones sobre un eventual fichaje del argentino. En este sentido y para evitar quedarse en Williams, la alternativa del pilarense es hacerse un lugar en Alpine, escudería que este año estudiará el rendimiento de Jack Doohan y podría decidir cambiar al australiano por el argentino si sus resultados no convencen a Flavio Briatore.