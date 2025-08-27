F1 en Países Bajos: Carrera, horario y a que hora corre Colapinto

La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras su tradicional pausa de verano con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. La actividad se desarrollará del viernes 29 al domingo 31 de agosto, con todas las sesiones programadas en horarios especiales que requerirán madrugar en Argentina. Franco Colapinto volverá a estar presente como parte del equipo Alpine, en lo que será su continuidad en la máxima categoría del automovilismo tras su exitoso paso por Williams en 2024.

El circuito neerlandés representa una de las últimas citas europeas de la temporada antes de que el campeonato se traslade a otros continentes. Este trazado de 4.259 kilómetros se ha convertido en uno de los favoritos tanto de pilotos como de espectadores desde su regreso al calendario en 2021. Sus características únicas incluyen curvas peraltadas que desafían a los conductores y una atmosfera vibrante generada por los fanáticos locales. La pista cuenta con 14 curvas distribuidas en 10 giros hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, creando un desafío técnico considerable para todas las escuderías.

Las sesiones de práctica libre comenzarán el viernes con dos entrenamientos programados en horarios matutinos para Argentina. La primera práctica libre se llevará a cabo a las 7:30 de la mañana hora argentina, seguida por la segunda sesión a las 11:00 del mismo día. Este cronograma anticipado obliga a los fanáticos argentinos a reorganizar sus rutinas para no perderse ningún detalle de la actividad en pista. El sábado continuará con la tercera práctica libre a las 6:30 de la mañana, preparando el escenario para la clasificación.

La sesión de clasificación del sábado 30 de agosto se realizará a las 10:00 de la mañana en Argentina, una hora antes del horario habitual para las rondas europeas. Esta sesión determinará las posiciones de largada para la carrera del domingo y será crucial para definir las aspiraciones de cada piloto. El formato tradicional de clasificación en tres partes (Q1, Q2 y Q3) pondrá a prueba la velocidad y precisión de los veinte competidores en un circuito donde los adelantamientos resultan complicados debido a su estrechez característica.

La carrera principal se disputará el domingo 31 de agosto también a las 10:00 de la mañana hora argentina. Los pilotos completarán 72 vueltas al circuito de Zandvoort, cubriendo un total de 306.648 kilómetros en lo que promete ser una competencia intensa. Las condiciones climáticas podrían jugar un papel determinante, ya que el circuito ha demostrado ser especialmente desafiante cuando las condiciones meteorológicas no son ideales, como ocurrió en ediciones anteriores donde la lluvia alteró significativamente el desarrollo de la carrera.

Franco Colapinto llega a esta cita con Alpine tras haber demostrado su talento en las carreras previas de la temporada. El piloto argentino ha mostrado una adaptación notable al monoplaza francés y busca continuar sumando experiencia en un campeonato que se define entre los pilotos de McLaren. Su presencia garantiza que los fanáticos argentinos tengan un representante directo en la máxima categoría, manteniendo viva la pasión nacional por este deporte. La escudería Alpine ha mostrado mejoras en su rendimiento durante las últimas carreras, lo que podría traducirse en mejores oportunidades para que Colapinto demuestre su velocidad.

Cronograma completo del GP de Países Bajos 2025

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7:30 a 8:30

Práctica Libre 2: 11:00 a 12:00

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6:30 a 7:30

Clasificación: 10:00 a 11:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 a 12:00

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.